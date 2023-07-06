《拳上》敗給鍾培生！Toyz打完秒開直播 認了很難過：輸就是輸
《拳上 Tha Cage 終於之戰》今（5）日登上台北小巨蛋，主秀由Toyz（劉偉健）PK鍾培生，但最終拳擊新手Toyz不敵拳擊經驗豐富的鐘培生，在第4回合遭裁判判定TKO（技術擊倒），10年恩怨也畫下句號。而Toyz賽後回家也立刻開起直播，認了輸掉這場拳賽確實很難過，但「輸了就是輸了」。
記者潘毅/綜合報導
本次《拳上 Tha Cage 終於之戰》找來各路私下有恩怨的網紅、名人等，組成各大對戰組合，而主打秀就是英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）與香港電競教父鍾培生，這對10年冤家。
比賽第一回合末段Toyz竟搶得先機，一度將鍾培生逼到擂台邊，第二三回合鍾培生看似居於下風，但卻似乎有意儲存體力，第四回合開始Toyz體力不支，鍾培生開始逆轉情勢，最終拳齡僅3個月的Toyz仍不敵拳賽經驗豐富的的鐘培生。雖然兩人各種恩恩怨怨糾纏近10年，但賽後Toyz與鐘培生也十分有風度的相互擁抱，為這次賽事劃下完美句點。
Toyz也在賽後連《拳上》的慶功派對都不去，立刻回家開啟直播 ，訴說這次拳賽的心聲坦言「輸了就是輸了，但說真的蠻難過的，難過有幾個點，第一個讓教練團丟臉，也沒有把對手打到流血」。
Toyz表示，自己身為拳擊新手，第一次比賽就能站在台北巨蛋的大擂台上感到相當訝異，「我們創下了一個里程碑，拳擊在台灣是沒登上過小巨蛋的，這成就對我來說挺猛的」。
至於被問到未來是否會繼續練拳？Toyz也說，拳擊拿來當運動項目不錯，自己也因此變得自律，不會搞東搞西，「練拳這幾個月很充實，有賺到身體也變壯」，未來有人提著錢要辦拳賽，也不排斥。