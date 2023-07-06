《拳上》打輸鍾培生！Toyz宣布請客：「中焙生乳紅茶」全台免費喝
《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日晚間終於在小巨蛋開打，其中最受矚目的絕對是壓軸登場的知名實況主Toyz以及前老闆鍾培生的擂台戰，一開始Toyz的攻勢猛烈，結果最後仍然遭到TKO（技術性擊倒）落敗，比賽結束後，Toyz也開啟直播跟大家聊天，坦言心情難過，也宣布今（6）日拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」免費喝，每人限購一杯，由他來買單！而粉專台灣迷因也宣布加碼發雞排，稱Toyz可以說是「雖敗猶榮！」
記者張嘉哲/綜合報導
Toyz後來連《拳上》的慶功派對也沒出席，回到家開啟直播後坦言心情「很難過」，也讓教練團感到有些丟臉，不少粉絲都湧入鼓勵他並且給予抖內。Toyz也說，6日要請粉絲喝自己的手搖品牌拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，霸氣稱「每人免費限購一杯」，全部門市通用，「我買單免費，去買就是了」。
另外，除了Toyz請粉絲喝免費飲料之外，臉書粉專「台灣迷因」看完比賽也表示「雖然Toyz輸了，但我仍然照發100份雞排，近期會公布在哪間拾汣茶屋發」，台灣迷因說「短短3個月練成這樣，打得很不錯了，雖敗猶榮啦！第一回合把練4年的鍾培生打成這樣，不愧是中路帝王！」
回顧本場賽事，Toyz一開始上陣氣勢超強，第一回合就先馳得點，第二三回合仍然持續進攻，不過礙於體力關係，從第三回合開始情勢就有些逆轉，直到第四回合鍾培生已經完全主宰戰場，最終拳齡僅3個月的Toyz仍然不敵攻勢落敗，賽後Toyz也是非常有風度的擁抱對方，也要觀眾給鍾培生鼓掌，賽事可以說是舉辦的非常成功。