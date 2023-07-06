《拳上》鍾培生是險勝Toyz？觀眾看4回合抓到細節：椅子早被看透
《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日晚間在小巨蛋開打，然而實況主Toyz以及前老闆鍾培生兩人的恩怨就要在此解決，最後由鍾培生獲勝，然而一開始外界認為鐘培生是險勝Toyz，但事後不少觀眾卻發現整場賽事的幾個細節，發現Toyz早已完全被看穿，注定會輸掉這場比賽！賽後Toyz雖然開直播坦言很難過，但也獲得粉絲的大量鼓勵。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，Toyz一開始上陣氣勢超強，第一回合就先馳得點，第二三回合仍然持續進攻，不過礙於體力關係，從第三回合開始情勢就有些逆轉，直到第四回合鍾培生已經完全主宰戰場，最終拳齡僅3個月的Toyz仍然不敵攻勢落敗，賽後Toyz也是非常有風度的擁抱對方，也要觀眾給鍾培生鼓掌。
然而不少人認為Toyz拳齡才3個月可以糾纏練4年的鍾培生進入第四回合已經非常不簡單，但也有人看了重看對戰過程後發現，鐘培生幾乎全程防守都是手背後面，且後面幾回合的出拳力度也非常強，外行人都能看出程度上還是有「明顯差異」。
而仔細看整場賽事會發現，第一回合雖然Toyz氣勢非常強烈，但是鐘培生不斷在觀察對方的出拳招數，以防守為主來儲存體力，隨後第二回合開始Toyz後半段就開始體力不支，接連被鐘培生逆轉局勢，到最後被TKO（技術性擊倒）落敗，不少觀眾認為實力上鐘培生絕對還是略勝一籌，但以第一回合來看，Toyz也是打出相當的水準。
而對於該場賽事結束後，Toyz也被粉絲問是否會繼續練拳，Toyz也說，拳擊拿來當運動項目不錯，自己也因此變得自律，不會搞東搞西，「練拳這幾個月很充實，有賺到身體也變壯」，未來有人提著錢要辦拳賽，也不排斥。