《拳上》Toyz飲恨倒地！鍾培生殺紅眼狂揍　「獲勝感言」觀眾噓爆

《拳上》被看衰小巨蛋卻爆滿！觀眾推「第2季組合」：票絕對難搶

▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日在小巨蛋盛大登場，原本賽前被看衰票房會很差，沒想到平日也人潮滿滿。（圖／闕靖潔攝）
▲《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日在小巨蛋盛大登場，原本賽前被看衰票房會很差，沒想到平日也人潮滿滿。（圖／闕靖潔攝）

記者張嘉哲/綜合報導

《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日在小巨蛋盛大登場，找來各路私下有恩怨的網紅、名人等，組成各大對戰組合，以拳擊賽模式來競技較量，然而沒想到賽前被外界看衰的賽事，卻意外掀起話題，不僅小巨蛋塞滿觀賽人潮，線上直播更是熱烈，賽後話題也不間斷，已經有不少人敲碗「第二季人選」，希望有人出資邀請舉辦。

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回顧這次《拳上 Tha Cage 終於之戰》邀請的選手，包括「健身網紅Peeta葛格」對戰「台饒歌手6yi7」、職業女拳手「王靖欣」對戰「林品足」、泰拳選手「王郁人」對戰「Black Joe」、反骨男孩「孫生」對戰網紅「小哥哥艾理」以及主秀香港電競教父「鍾培生」對戰英雄聯盟前世界冠軍「劉偉健Toyz」

由於當時消息曝光後，不少人不敢相信拳擊擂台賽會搬上小巨蛋大場面，普遍認為太鬧票房肯定不佳，沒想到根據《NOWnews》記者實際前往賽場觀看，晚間小巨蛋人潮空前絕後，以平日禮拜三的舉辦時間來看，人潮完全不輸週末的明星演唱會，而這次也有開放不能到場民眾線上購買直播，也有不少人跟播觀看這場賽事，在賽後也在社群引起巨大討論！

▲《拳上-終於之戰》今（5）日在台北小巨蛋火熱開打，然而原本在開打前，票房曾遭外界一度看衰，但今日在小巨蛋現場人潮卻相當驚人。（圖／闕靖潔攝）
▲《拳上終於之戰》（5）日在台北小巨蛋火熱開打，然而原本在開打前，票房曾遭外界一度看衰，但昨晚在小巨蛋現場人潮卻相當驚人。（圖／闕靖潔攝）
就有鄉民也在PTT貼文表示「拳上這次獲得了許多眼球應該蠻成功的，看來主辦單位應該吃到了甜頭，準備策劃下一季了嗎？大家最想看誰？」、「原本被唱衰的拳上竟然大成功，賽後討論度超級高，昨天在現場真的擠滿人，好熱血啊！敲碗下一季了啦」。

貼文曝光後，不少人紛紛道出心目中對戰人選，其中最多人提的第一名為「張家兄弟國棟、統神」，第二名則是「陳沂大戰雞排妹（鄭家純）」表示如果有這兩個組合「門票絕對炸裂而且非常難搶」，陳沂甚至也在臉書幽默地說「很多人說下一場想看三斤v.s.雞排妹，我有運動也有學一點點花拳繡腿拳擊，應該可以輕鬆K.O.雞排妹」笑翻不少網友。

▲陳沂（左）與雞排妹是宿敵，網友敲網她們進行《拳上》第二季對戰。（圖 ／陳沂、鄭家純臉書）
▲陳沂（左）與雞排妹是宿敵，網友敲網她們進行《拳上》第二季對戰。（圖 ／陳沂、鄭家純臉書）
而這次《拳上》主秀劉偉健Toyz輸給鐘培生，Toyz也在賽後開直播表示自己很難過，不過還是很享受比賽過程，透露6日要請粉絲喝自己的手搖品牌拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，霸氣稱「每人免費限購一杯」，全部門市通用，「我買單免費，去買就是了」。

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