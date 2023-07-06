《拳上》被看衰小巨蛋卻爆滿！觀眾推「第2季組合」：票絕對難搶

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於當時消息曝光後，不少人不敢相信拳擊擂台賽會搬上小巨蛋大場面，普遍認為太鬧票房肯定不佳，沒想到根據《NOWnews》記者實際前往賽場觀看，晚間小巨蛋人潮空前絕後，以平日禮拜三的舉辦時間來看，人潮完全不輸週末的明星演唱會，而這次也有開放不能到場民眾線上購買直播，也有不少人跟播觀看這場賽事，在賽後也在社群引起巨大討論！
就有鄉民也在PTT貼文表示「拳上這次獲得了許多眼球應該蠻成功的，看來主辦單位應該吃到了甜頭，準備策劃下一季了嗎？大家最想看誰？」、「原本被唱衰的拳上竟然大成功，賽後討論度超級高，昨天在現場真的擠滿人，好熱血啊！敲碗下一季了啦」。
貼文曝光後，不少人紛紛道出心目中對戰人選，其中最多人提的第一名為「張家兄弟國棟、統神」，第二名則是「陳沂大戰雞排妹（鄭家純）」表示如果有這兩個組合「門票絕對炸裂而且非常難搶」，陳沂甚至也在臉書幽默地說「很多人說下一場想看三斤v.s.雞排妹，我有運動也有學一點點花拳繡腿拳擊，應該可以輕鬆K.O.雞排妹」笑翻不少網友。
而這次《拳上》主秀劉偉健Toyz輸給鐘培生，Toyz也在賽後開直播表示自己很難過，不過還是很享受比賽過程，透露6日要請粉絲喝自己的手搖品牌拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，霸氣稱「每人免費限購一杯」，全部門市通用，「我買單免費，去買就是了」。