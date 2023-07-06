財經小辭典／囤房稅2.0拍板　課稅機制差在哪？能有效打炒房嗎？

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不過，由於台灣房市歷經SARS陰霾、金融海嘯時期的冷卻，之後隨著經濟復甦重現熱絡，原持有稅負、買賣獲利稅負偏低，被認為是不動產投資存在炒作、推升房屋價格及貧富差距擴大主因。因此，財政部在2014年修正公布房屋稅稅率範圍，針對非自住房屋及持有多戶房屋者，訂定差別稅率，自住房屋3戶以內，可享優惠稅率1.2％，第4戶起將視為「非自住」稅率介於1.5％至3.6％，也就是俗稱「囤房稅」，希望藉由提高房屋持有成本，避免產生囤房現象，並要求各縣市政府調整30年來未修正的房屋標準單價，縮小致房屋評定現值與市價偏離的情形。
只是，因為房屋稅為地方重要稅收來源，屬於地方稅，財政部認為基於地方自治應由地方決定，因此，在《房屋稅條例》第6條就明訂，直轄市及縣（市）政府得視地方實際情形，在前條規定稅率範圍內，分別規定房屋稅徵收率，提經當地民意機關通過，報請或層轉財政部備案，也就是說，由地方政府自行決定是否採差別稅率。
也因此，即便財政部當時修正房屋稅稅率範圍，針對非自住房屋及持有多戶房屋者，訂定差別稅率，但真正實施囤房稅率的縣市很少，有的甚至實施不久，在地方民代等各種壓力之下，又改回來。
近年來因房價飆漲，民怨不斷，政府開打打炒房，是否調整囤房稅制也再度引發討論。財政部去年曾邀集地方政府討論囤房稅修法，主要針對「調高稅率上限」、「非自住部分是否以全國歸戶計算」討論，當時僅台北市表態贊成，其他縣市皆持反對意見。
而目前全台有實施「囤房稅」的除台北市、宜蘭縣、連江縣之外，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市和屏東縣等7個地方政府也修正房屋稅徵收自治條例，自去年7月1日起啟動「囤房稅」，合計10縣市今年囤房稅開徵稅額新台幣66.4億元，件數47萬2472件。
不過，財政部近期也再度找來地方政府討論房屋稅制修正，其中在「全國歸戶」這部分，包含台北市共有10個縣市表態同意，財政部也拍板決議從「調高稅率上限」、「非自住住宅採全國歸戶方式計算」兩大方向著手，推出「房屋稅差別稅率 2.0」方案，市場預估對各縣巿置產的多屋族、置產客、都更開發商衝擊較大。