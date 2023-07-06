拳上打輸鍾培生！Toyz請客「中焙生乳紅茶」全台免費：跛腳也來買
《拳上》昨（5）日在小巨蛋劃下句點，其中最受矚目的「鍾椅之戰」，Toyz大戰鍾培生，Toyz最後遭到鍾培生TKO（技術性擊倒）飲恨，落敗的他昨日賽後也立刻開起直播，除了發表拳擊賽感言外，也大方宣布自家飲料店拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，今（6）日全台門市免費、每人限購一杯，現省49元的優惠，也讓拾汣茶屋門市今早10點半一開店，就湧入大批人潮排隊購買，甚至有粉絲腳打著石膏也要到現場。
記者張志浩/綜合報導
據Toyz直播自述，拳擊賽結束後他坦言心情「很難過」，且讓教練團感到有些丟臉，不過「輸了就是輸了」，為了回饋粉絲的支持，霸氣宣布手搖品牌拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，每人免費限購一杯，全部門市通用，「我買單免費，去買就是了」。
拾汣茶屋創始門市西湖店今早10點半一開業，就湧現大量人潮，排在前5名、昨日有進場觀看《拳上》的柯先生表示，自己最近雖然腳受傷打上石膏，但仍購買1200元的《拳上》門票進場，今早10點20分左右也和朋友到現場排隊買「中焙生乳紅茶」，大約20分鐘左右拿到飲料，預期中午時間可能湧現更多人潮。
柯先生說道：「昨天其實每場都很激烈，觀眾都很投入，尤其最後一場Toyz打鍾培生，現場看2個人根本是往死裡打，不過也能感受到多數觀眾都在幫Toyz加油，練3個月打這樣沒話說了。」
對於《拳上》的活動，柯先生認為，「有去現場感受，其實氣氛真的不錯，前面2組職業等級的打起來也很好看，表演雖然有點吵，但整體還是不錯，以後其實可以多辦這種比賽」。同行的胡先生則提到，自己偶爾會看Toyz的直播，「他真的很會講話，這樣的拳賽就是有流量」，飲料部分，兩人則都表示過去嘗試其他品項還不錯，但「中焙生乳紅茶」拿到手不夠冰，天氣太熱想要回家放冰箱再喝。
而在拾汣茶屋現場，《NOWnews今日新聞》記者也發現兩位根本不知道「中焙生乳紅茶」有優惠的A小姐和B小姐，兩人表示都知道《拳上》的熱度和比賽結果，但沒關注老闆Toyz要請飲料，今天只是想來買，在記者告知有優惠後，點餐時會特別留意；不過針對《拳上》，兩人則認為「這活動來亂的吧哈哈哈，但很有話題是真的，身邊很多朋友在討論，今天社群也被大洗版。」