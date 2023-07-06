PLG／代理執行長周崇偉也出事！遭黃揚明爆料KTV企圖熊抱啦啦隊員
P. LEAGUE+(PLG) 職籃聯盟7月4日才剛宣布由年僅35歲的周崇偉暫代聯盟執行長，未料今（6）日又被資深媒體人黃揚明爆料，日前在KTV唱歌時，周崇偉企圖從後方伸手抱住新北國王啦啦隊，影片中顯示，女生當下刻意蹲下逃脫。對此，PLG聯盟目前沒有正式回應，不過聯盟知情人士表示，周崇偉本人稍晚應會親自發表聲明回應。
記者廖聿偉/綜合報導
根據資深媒體人黃揚明爆料，周崇偉疑似性騷擾事件，前執行長陳建州也知道此事，並帶周崇偉向當事人致歉，原以為此事件已經落幕，未料近期因周崇偉暫代聯盟執行長，才又被爆出來。
聯盟不具名人士透露，周崇偉當下可能太過投入於唱歌之中，有點忘情，才會做出失序之舉。他當下也非常後悔，立刻跟當事人致歉。另外， DV籃球部落、周崇偉前同事也說，周崇偉私底下人緣好，跟大家都打成一片，並非好色之徒。
35歲的周崇偉畢業於淡江大學法文系，過去是DV籃球部落共同創辦人，也曾到中國發展；從PLG元年就跟陳建州攜手處理聯盟事務，並擔任行銷策略總監。日前陳建州因為捲入Me Too事件引起軒然大波，主動宣布暫停職務，聯盟才推派周崇偉暫代PLG執行長職務，未料上任不到3天又出事。目前PLG聯盟並沒有正式回應。
知情人士表示，前幾天就已經收到可能遭爆料的通知，周崇偉本人稍晚應會親自發表聲明回應，至於聯盟執行長是否會再有異動，目前PLG並沒有進一步消息與回應。