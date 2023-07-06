PLG／險遭代理執行長周崇偉熊抱 當事人啦啦隊Amber還原事情經過
P. LEAGUE+(PLG) 職籃聯盟又傳性騷擾疑雲，聯盟代理執行長周崇偉今（6）日又被資深媒體人黃揚明爆料，日前在KTV從後方伸手意圖抱住新北國王啦啦隊Queens隊長 Amber倩宇，引起軒然大波。Amber也透過經紀人回應此事。Amber表示，當下確實很錯愕，而聯盟工作人員也很快來到包廂致歉，感謝各界關心。
記者廖聿偉/綜合報導
Amber坦言影片中的當事人確實是她，並還原當時情況。「當天是我們幾位Queens的聚會，剛好在KTV樓下巧遇聯盟的人，被邀去他們包廂簡單打個招呼，當然也沒預想會發生這種事。」
Amber說，「事發當下確實是很錯愕，所以我下意識的迅速大動作掙脫，並回到我們自己的包廂。而聯盟工作人員很快的也來我們包廂，對於剛剛發生這樣的事致歉，同時也會要求其表示足夠誠意的致歉。」
Amber表示，聯盟處理的態度相當積極，以及當事人目前的致歉態度誠懇，也得知聯盟後續將會給予懲處，所以暫時接受聯盟的處理方式。「上述為事件的全貌，再次感謝各界的關心。」
根據資深媒體人黃揚明爆料，周崇偉疑似性騷擾事件，前執行長陳建州也知道此事，並帶周崇偉向當事人致歉，原以為此事件已經落幕，未料近期因周崇偉暫代聯盟執行長，才又被爆出來。至於聯盟如何處理，目前尚未回應。