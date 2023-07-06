搶在716大遊行前！行政院通過囤房稅2.0　採全國總歸戶、累進課徵

囤房稅2.0方案拍板　學者不看好：宣示大於實質效果

▲行政院院會今（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅由「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，稅率亦由現行1.5%至3.6%，提高2%至4.8%，並要求地方政府都必須訂差別稅率。（示意圖／記者朱啟瑜攝）
▲行政院院會今（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅由「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，稅率亦由現行1.5%至3.6%，提高2%至4.8%，並要求地方政府都必須訂差別稅率。（示意圖／記者朱啟瑜攝）

記者顏真真／台北報導

行政院院會今（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅由「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，稅率亦由現行1.5%至3.6%，提高2%至4.8%，並要求地方政府都必須訂差別稅率。不過，學者認為，政策目的看來仍是「量能課稅」，非真正要打「囤房」，而且增加的持有成本仍可轉嫁，租屋黑市問題依舊存在，加上稅基包括房屋評定現值仍偏低，因此，能降低囤房意願效果仍有限，再加上「全國歸戶」的第4戶「囤房」如何認定？這些都會影響之後政策執行的效果，本來影響面就不大，若再開一堆後門，政策效果恐怕更低。

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根據財政部2022年7月公布的全國非自住住家用房屋稅籍歸戶統計，2022年有52.59萬人持有非自住房屋，較2021增加2.37萬人，但持有3戶以上非自住房屋者逐年下降，其中持有5戶以上由9400人降至9127人，持有10戶以上的囤房大戶則由1703人降至1659人。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，就市場結構來看，財政部之前公布的統計數據，其實台灣多數是小囤房戶，囤房大戶占比不高，況且租金黑市問題仍存在，有些人囤房出租也不會報稅，也就是說，每個有3戶的「囤房」免稅額，基本上囤房稅的影響打擊面就不大。

雖然過去囤房稅是由地方政府自行決定要不要採差別稅率，這次2.0方案則將要求地方政府都必須訂差別稅率，但章定煊認為，目前調高的是名目稅率，怎知地方政府會不會因承受選舉等壓力，在稅基包括房屋評定價值、公告地價等進行調整，變向降低囤房者的持有成本，這樣實質稅率還是上不去。

再來，政府推出囤房稅2.0方案政策目的是什麼？章定煊指出，目前看來只是「量能課稅」，即有能力囤房的人就多負擔一點、多繳一點稅，「可是你會因多繳一點稅就把房子賣了嗎？以新加坡來說也有課豪宅稅，稅率很高，國外通常不希望你做囤房，在稅率就會非常重，可是現在台灣要推的2.0方案，最高稅率4.8%，可能1年稅金從幾千元變1、2萬元，囤房者不會因稅金加重一點就把房子賣掉，就像2011年曾課過奢侈稅，後來停徵，顯然這達不到政策目的。」

此外，囤房稅2.0方案能否降低囤房意願？章定煊表示，即便課了囤房稅，還是可以轉嫁給租客，畢竟目前看就是「量能課稅」，只是多繳一點稅，對囤房行為及降低囤房意願沒太大影響，政策效果有限，因為囤房稅還是可以轉嫁，尤其台灣租金報酬率偏低，囤房者可以調高房客租金，因此，看來政策宣示意義仍大於實質效果。

至於囤房計算從「地方歸戶」改「全國歸戶」，他認為這還有技術性問題存在，例如持有4戶以上房屋者，到底哪一戶要認定為「囤房」？例如某人3間帝寶及1間舊公寓，會不會將持有成本較低的房子申報非自住？這些技術性問題都要解釋清楚。章定煊說，如果政府相關細節訂的不夠完善，會有很多漏洞可鑽，本來影響面就不大，如果再開一堆後門，政策效果就更低了。

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