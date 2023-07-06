Toyz《拳上》打輸鍾培生別哭！賽後直播狂收抖內 1小時進帳20萬
《拳上 Tha Cage 終於之戰》昨（5）日在小巨蛋熱血開打，萬眾矚目的Toyz（劉偉健）大戰「香港電競教父」鍾培生線上收看人數一度突破10萬人，最終由鍾培生以TKO（技術性擊倒）打敗Toyz，而Toyz昨日落敗後沒有參與《拳上》的慶功宴，反而立刻在YouTube開起直播和粉絲聊天，除了吸引數萬名觀眾參與外，不到1小時的直播更是「抖內沒停過」，Toyz短時間就進帳20萬贊助，其中館長陳之漢也貢獻7500元鼓勵自己的「孫子」。
記者張志浩/綜合報導
針對拳擊賽實際只訓練3個月的Toyz昨日打輸鍾培生後，在直播上難掩失落心情，認了輸掉這場《拳上》確實很難過，但「輸了就是輸了」，他認為第一回合打中鍾培生幾拳有點上頭了，後面情緒開始變得不穩定，體力也下滑，「我想坐時光倒流機，如果我能冷靜一點，搞不好結果會不一樣。」
《拳上》結束後，觀眾們也在直播中頻頻用「抖內」功能關心Toyz的身體狀況，Toyz則表示自己狀況很好，只是打到後面幾個回合頭有點暈。而回頭看Toyz總共52分鐘的直播中，觀眾的抖內幾乎不間斷，無論大小金額都有，據「PLAYBOARD」網站統計，昨日Toyz直播抖內金額就超過20萬新台幣，館長也贊助7500元表示：「打得很好，前2回合，我覺得比分是你贏，加油」，吸金能力相當可怕。
回顧《拳上》比賽，第一回合末段Toyz搶得先機，一度將鍾培生逼到擂台邊，第二、三回合鍾培生看似居於下風，但卻似乎有意儲存體力，等待Toyz體力不支接連重拳出擊，鍾培生開始逆轉情勢，最終拳齡僅3個月的Toyz仍不敵拳賽經驗豐富的的鐘培生。雖然兩人各種恩恩怨怨糾纏近10年，但賽後Toyz與鐘培生也十分有風度的相互擁抱，為這次賽事劃下完美句點。