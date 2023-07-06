《拳上》直播爆被盜用！「2萬人免費爽看Toyz」 觀眾傻眼檢舉
《拳上 Tha Cage 終於之戰》5日晚間在小巨蛋開打，雖然是平日晚上，但還是有非常多粉絲買票入場支持，原本開賽前被唱衰票房會不佳，不想到卻意外起死回生！而賽後討論度也非常高，不少觀眾更是敲碗可以舉辦第二季！不過昨日沒能到場的觀眾，其實可以透過付費從中華電信Hami Video線上直播觀看，沒想到昨日比賽過程中，有人竊取訊號源直接在YouTube上「盜播」，直播間更一度湧入五萬人「看免費」，讓人非常傻眼，有粉絲舉報後，主辦單位則透露「將蒐證交由中華電信法務進行處理」。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，昨天就算無法買票入場的觀眾，其實還是可以透過中華電信Hami Video線上直播觀看《拳上》，早鳥優惠原本是350元，如果是臨時購買則是500元，全程直播後不得重播，吸引不少不能到場支持的粉絲線上觀看。
但卻沒想到，Hami Video線上直播觀看卻被盜播放在YouTube上，提供給沒買方案的人「免費看」，過程中聊天室就湧入上萬人觀看，甚至一度衝破兩萬人，以臨時購買方案為500元來看，Hami Video當日至少就損失超過10萬元起跳，讓購買粉絲的人看不下去，立刻截圖私訊主辦單位「鍇睿行銷」公司，並且呼籲大家不要看盜播的內容，以免自己也觸法。
而「鍇睿行銷」收到觀眾舉辦後表示「已經蒐證完成提供給中華電信提告了，感謝告知，因本次直播版權在中華電信，會由他們法務統一處理」。而《NOWnews》今致電中華電信詢問相關事宜，負責拳上活動的公關經理鍾翰表示「主辦方和中華電信都已經蒐證，已經展開法律行動，呼籲大家支持正版！」
事實上，去年在世足賽期間，就有不肖人士看準世足賽會受到關注，並且多數人用線上直播觀看這點，先破解機上盒的共用訊源，再以APP軟體直播提供給用戶收看，就被警方訊後依違反著作權法移送宜蘭地檢署偵辦。還是請大家尊重創作以及注意著作權法的規範，以免自己侵權卻渾然不知。