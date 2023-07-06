南科營業額超車竹科！台南平實重劃區上看7字頭　將成新富豪聚落

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竹科於1979年成立，過去歷年營業額都獨占鰲頭。2014年，竹科年營業額高達約1.16兆元，南科年營業額僅約0.64兆元，南科年營業額只有竹科的55％左右，但之後南科發展疾速飛奔，2021年營業額首度突破兆元，2022年飆上約1.48兆元，與竹科差距小至約1299億元。
根據國發會資料顯示，今年1月至4月底止，竹科營業額約4371億元，較去年同期減少近千億元，年減約18.21％；中科今年前4個月營業額約2,984億元，年減近7百億元，衰退幅度約18.9％；南科今年前4個月營業額約4585億元，比去年同期增加逾4百億元，年成長幅度約10.52％，是三大科技園區唯一成長者。
台南版信義計畫區 未來富豪新聚落？
由於南科發展蒸蒸日上，成為支撐房市的基石；今年以來，全台房市冷卻，但台南預售屋市場卻逆勢突圍，成交量價穩定上揚。馨傳不動產智庫統計實登資料，今年1月至5月20日止，台南市預售屋成交件數為3428件，比去年同期增加463件、年增幅約15.6％；各行政區中，以東區年增233件最多，仁德、善化皆年增192件，另新市則增加177件。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，東區是台南菁華區，今年來熱銷的建案如「研森」、「巴克禮PARK」、「松丹達麗」、「國泰磐耘」。但東區最受矚目的房市戰場非「平實重劃區」莫屬，該重劃區因區段條件佳、被視為台南版的信義計畫區，未來有機會形成新富豪聚落，指標建案「浩瀚無極」雖然實登尚未揭露成交資訊，但台南地政局已證實最高成交價達66.9萬元／坪。
台南房市大轉骨 全國建商新戰場
另外幾個交易熱區如仁德、善化、新市，熱銷建案為「和紘新東琚」、「恆鵬陽光四季」、「閤冠晶硯」、「世界南科」；善化、新市為南科生活圈最亮的新星，具有地利之便，剛性需求強，買氣表現穩定。
何世昌認為，因台南市近年開發多個新重劃區，土地供給量大，房價雖然漲少了不少，但不像新竹重劃區開發飽合，建地供給不足致使房價狂飆。不過，台南容積率管制較嚴格，容積成本不易降低，且在南科產業引擎帶動下，未來台南房市可能成為南部房市領頭羊，不僅會持續引來全國建商、代銷，東區「平實重劃區」成交均價可能不輸於高雄「農十六」與「美術館特區」；只是在大眾還未接受新價位之前，會產生質疑的聲音、或者高價成交案遭官方蓋牌，也是情有可原。
台元科學園區、南科5年房價翻倍
據《591實價登錄》統計，近五年全台房價漲幅最多的科學園區其實不是竹科，而是同樣位於新竹的台元科學園區，住宅房價由2字頭暴衝至4字頭，交易熱區包括縣治一期重劃區與竹北市公所生活圈，其中縣治一期為竹北發展最早、生活機能最成熟的重劃區，同時還有新竹縣政府等公家機關坐落於此，為新竹縣的政經及商業重心。
房價同樣翻倍的還有南科，自「護國神山」台積電宣布在南科擴廠，也替台南房市注入活水，使得過去曾是蛋殼區的新市、善化身價水漲船高，又以LM特定區為南科新貴移居聚落，區域主打低密度高綠覆住宅區，房價穩站3字頭。