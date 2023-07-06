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孩子夏天狂討飲料喝！醫示警「嚴重後果」：還可能長不高

▲炎熱夏天來到，學校開始放暑假，外出遊玩的機會變多，因此水分攝取更重要，不少家長困擾孩子都會趁此時討喝冷飲。（示意圖／Pexels）
▲炎熱夏天來到，學校開始放暑假，外出遊玩的機會變多，因此水分攝取更重要，不少家長困擾孩子都會趁此時討喝冷飲。（示意圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

炎熱的夏天來到，學校開始放暑假，外出遊玩的機會變多，因此水分的攝取也變得重要，但讓家長困擾的是，許多孩子都會趁此時要求喝一些含糖的冷飲。對此，兒童內分泌科醫師陳奕成以相關研究示警，勸家長們減少孩子攝取含糖飲料。

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陳奕成醫師指出，近幾十年來，兒童肥胖的盛行率越來越高，含糖飲料就被認為是其中一個重要的原因。像是手搖杯、運動飲料、碳酸飲料等，都含有大量的糖分和卡路里。許多研究已經證實，大量攝取含糖飲料會導致體重增加和肥胖。

他引述《新英格蘭雜誌》於2012年所發表的研究，研究人員將640位5至12歲兒童，隨機分成每天喝飲料及無糖飲料兩組，追蹤1年半有了驚人結果，每天喝250毫升含糖飲料的組別，比無糖飲料組體重有明顯的增加。其他肥胖相關身體評估，像是皮脂厚度測量、腰圍身高比、體脂率，也都是含糖飲料組的孩子比較高。

▲陳奕成醫師建議，可以以開水、氣泡水、鮮奶、純果汁等等替代含糖飲料給孩子喝。（圖／陳奕成醫師臉書）
▲陳奕成醫師建議，可用開水、氣泡水、鮮奶、純果汁等替代含糖飲料給孩子喝。（圖／陳奕成醫師臉書）
為何含糖飲料會導致而兒童肥胖？
陳奕成醫師解釋，因為含糖飲料中的高熱量除了容易吸收，並不會同時給予孩子飽足感，也就是說孩子們喝完飲料後會繼續攝取其他食物，從而導致總熱量攝入過高。長期下來，這些額外的熱量會轉化為脂肪，進而引發兒童肥胖的問題。

孩子愛喝含糖飲料，體重已經超標，家長該怎辦？
陳奕成醫師建議：「從現在開始停喝含糖飲料就好！」因為《新英格蘭雜誌》在2012年也有相關研究指出，平時就有喝含糖飲料習慣的224位肥胖兒童，在減少含糖飲料的（每天少喝1.7份）一年後，和對照組相比體重大概可以減少兩公斤左右，BMI也大約可以減少0.5左右。

陳奕成醫師在門診上也有遇過類似案例，一位每天都要喝兩份含糖飲料的弟弟，在經過門診的提醒和飲食衛教之後，就徹底戒掉喝含糖飲料的習慣，半年後回診時體重居然減了10 公斤。在這段成長關鍵期，如果孩子養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質攝取，對於長高是百害而無一利。至於如何減少含糖飲料的攝取，可提供開水或氣泡水等更健康的替代選擇，同時家長也要做好榜樣。

【本文獲《兒童內分泌 陳奕成醫師》授權轉載】


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