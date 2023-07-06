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行人站斑馬線「吃永和豆漿」！機車尷尬等他　駕駛扛不住喊話了

▲▲一名行人站在斑馬線上吃豆漿店餐點，讓機車騎士全部不敢通過。（圖/YT@WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲▲一名行人站在斑馬線上吃豆漿店餐點，讓機車騎士全部不敢通過。（圖/YT@WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者張嘉哲/綜合報導

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不禮讓行人最高直接噴6千，讓不少駕駛人現在上路都戰戰兢兢，深怕一個不注意就被開罰！不過卻也爭議不斷，繼日前有行人刻意停滯在斑馬線之後，這次則是有行人在斑馬線上吃「永和豆漿」，讓機車騎士非常的無奈直言「我應該等你吃完對吧？」引起網友熱議。

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一名機車騎士日前YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」投稿，透過行車紀錄趣可以明顯看到，一名騎士騎到一處路口準備要右轉的時候，發現斑馬線上有行人，於是按照慣例停下等待路人經過，結果一名行人快速走向前，另一名男子則站在斑馬線上吃永和豆漿餐點，等到多台機車都停下後，男子才嚇一大跳往後退出斑馬線上，全部機車才得以通過。

▲一名行人站在斑馬線上吃豆漿店餐點，讓機車騎士全部不敢通過。（圖/YT@WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲一名行人站在斑馬線上吃豆漿店餐點，讓機車騎士全部不敢通過。（圖/YT@WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
而影片曝光後也掀起不少討論，不少駕駛人認為新法案上路之後，更加放縱行人站在斑馬線上的作為，讓駕駛人其實有點「忍無可忍」，對於這種特殊情況的頻繁發聲，強烈呼籲行人過馬路「請專心」，不要一直滑手機、吃東西甚至暢聊還龜速前進；不過也有人仔細看影片後發現，對向車輛都沒有靜止的意思，讓該名男子下意識站在原地等沒車時才要經過，殊不知自己站在斑馬線上，影片最後幾秒他也確實嚇了一跳才退後！

而該名機車騎士事後也表示，自己越過斑馬線之後，從後照鏡看就看到對方過了馬路，無奈表示「我們會遵守規則禮讓行人，但也拜託行人如果沒要過馬路，真的別站在斑馬線上，應該彼此體諒禮讓」。

▲新法修正後，駕駛不禮讓行人將會被罰最高6千元，讓不少駕駛人戰戰兢兢，但也呼籲行人「專心過馬路」。（圖／NOWnew製圖）
▲新法修正後，駕駛不禮讓行人將會被罰最高6千元，讓不少駕駛人戰戰兢兢，但也呼籲行人「專心過馬路」。（圖／NOWnew製圖）
不過仔細查看該行車紀錄氣的時間點，是今年的5月23日，雖然不是《道路交通管理處罰條例》修正案新法之後，但卻也可以看出當時行人與駕駛人之間的問題點，如今影片發出後仍然讓不少汽機車駕駛感到有共鳴，顯然在日常中，行人與駕駛人之間的用路關係並沒有想像中和諧，問題也一直都存在著，甚至是到新法修正後。

事實上，過去幾週發生行人、駕駛爭議時，就有不少用路人希望針對大型十字路口都設置「行人專屬時相」，而根據交通部表示，全台目前有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相；另外則有933處實施「行人號誌早開」，而所謂行人號誌早開則是「同方向的人、車啟動時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車輛起步」，這也是可以提高駕駛者禮讓行人的可能性，減少人車爭道的情形，盼台灣行人與駕駛之間能達到完美平衡。


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