行人站斑馬線「吃永和豆漿」！機車尷尬等他　駕駛扛不住喊話了

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而影片曝光後也掀起不少討論，不少駕駛人認為新法案上路之後，更加放縱行人站在斑馬線上的作為，讓駕駛人其實有點「忍無可忍」，對於這種特殊情況的頻繁發聲，強烈呼籲行人過馬路「請專心」，不要一直滑手機、吃東西甚至暢聊還龜速前進；不過也有人仔細看影片後發現，對向車輛都沒有靜止的意思，讓該名男子下意識站在原地等沒車時才要經過，殊不知自己站在斑馬線上，影片最後幾秒他也確實嚇了一跳才退後！
而該名機車騎士事後也表示，自己越過斑馬線之後，從後照鏡看就看到對方過了馬路，無奈表示「我們會遵守規則禮讓行人，但也拜託行人如果沒要過馬路，真的別站在斑馬線上，應該彼此體諒禮讓」。
不過仔細查看該行車紀錄氣的時間點，是今年的5月23日，雖然不是《道路交通管理處罰條例》修正案新法之後，但卻也可以看出當時行人與駕駛人之間的問題點，如今影片發出後仍然讓不少汽機車駕駛感到有共鳴，顯然在日常中，行人與駕駛人之間的用路關係並沒有想像中和諧，問題也一直都存在著，甚至是到新法修正後。
事實上，過去幾週發生行人、駕駛爭議時，就有不少用路人希望針對大型十字路口都設置「行人專屬時相」，而根據交通部表示，全台目前有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相；另外則有933處實施「行人號誌早開」，而所謂行人號誌早開則是「同方向的人、車啟動時，行人的綠燈號誌會提早約5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車輛起步」，這也是可以提高駕駛者禮讓行人的可能性，減少人車爭道的情形，盼台灣行人與駕駛之間能達到完美平衡。