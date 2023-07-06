熱到快抓狂！37度「高溫地獄」虐到週末 降溫時間點出爐
台灣的夏天氣溫真的讓人凍未條！中央氣象局預報員官欣平指出，今日至下週日（7月6日至7月9日）是各地體感最炎熱的時段，各地高溫都來到攝氏36度以上，桃園以北、花東縱谷地區更是會有攝氏37度以上的極端溫度出現，預計類似「少雨又熱到不行的天氣」會再持續3天，下週一開始才會緩緩降溫，並開始出現「午後雷陣雨」，請民眾多多關心天氣動態，慎防中暑、熱傷害。
記者張志浩/綜合報導
官欣平提及，今日台北士林下午3點半飆出攝氏38.3度的最高溫，其餘如新北、花蓮、台東也都有攝氏37.9度左右的氣溫出現，預期這樣的狀況還會維持到週末，各縣市高溫普遍超過攝氏36度，低溫也都是攝氏26度以上起跳，主要原因為「太平洋高壓」籠罩，配和西南風較乾暖的空氣，台灣體感相當悶熱。
官欣平指出，本週幾乎可以確定是台灣最熱的一段時間，直到下週一後，太平洋高壓勢力範圍略往北邊移動，風向漸漸轉為偏南風或西南風，受到水氣增多影響，天空雲層會變厚，阻擋太陽光曝曬，因此各地氣溫會逐日降低，下週一和下週日相比降低攝氏2度左右，下週二、下週三各地高溫路在攝氏35度左右。
不過風向轉為東南風、水氣增加，也意味著「午後雷陣雨」又將來攪局，官欣平提醒，下週轉為東南風後，台灣西半部山區和平地都有機會出現雨勢，下週三（7月12日）有水氣從台灣東方海面移入，迎風面東南部也會有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。