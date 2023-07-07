囤房稅讓台灣倫租屋地獄？台北1萬5租「狗房」　他估租金年漲破2%

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究竟台北租屋行情為何？租金多少才比較不容易踩雷？馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，北市租金行情約在每坪1500元以上，含家具才有機會租到品質還可以的租房，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。
不過，因行政院拍板通過囤房稅2.0，對於300萬租屋族來說，何世昌提醒說：「未來痛苦的日子還很長！」他以國際少數實施囤房稅的南韓為例，執政黨2018年推出多房持有者最高課徵6%的綜合不動產稅，但忽略大首爾地區供需不均問題，導致房東大幅將稅金轉嫁到租金上，並在3年時間，讓區域房價大漲5成，租金同時飆漲2成，使首爾成為「租屋地獄」。
何世昌指出，南韓有著特殊的「全租式」租屋模式，與台灣租屋市場不同，因此台灣實施囤房稅，不至於會複製南韓的「租屋地獄」，加上台灣升息幅度沒那麼大，利息轉嫁不會像國外那麼明顯。不過，「台灣囤房族也不是吃素的，（政府）漲稅金就是漲租金」，未來每年租金漲幅破2％可能成為常態。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析：「以新北市新店區近捷運某40坪20年大樓為例，每年自用房屋稅1.2%約在4500元，若乘以4倍為4.8%，就變成1.8萬元，影響不大，但足以轉嫁給租客，整體來說，近年的新交屋、精華區個案影響較大。」
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，囤房稅是針對非自用住宅持有數量加重稅率，對於自用住宅來說，並無影響，首當其衝的包括建商，合辦都更的地主，以及多戶持有的包租公。
張旭嵐說，若以過去非自用房屋稅單1萬元為例，假設原本該縣市政府規定的稅率為3.6%，調整到4.8%，增加了1.2%，也就是每戶的年持有成本會多1200元左右，仍在可承受範圍。不過擔心的是，房東恐怕會以持有成本增加為由，將費用轉嫁給租屋族，年輕人累積首購基金的路又更加長遠。
不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，首先房東收到新制後稅單的時間點可能在後年，二來屋齡10年以上房子影響較小，第三若市場上只有少數房東受影響，倘若別的出租房屋租金沒漲，不見得可以全部轉嫁出去，後續還須觀察。
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