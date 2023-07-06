高薪引誘受害者出國！詐團主謀摘取器官未遂　遭法院判刑8年

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士林地檢署起訴書指出，陳男經由胡男介紹，得知可經由簡男管道介紹他人出國摘取器官以賺取報酬，3人共謀營利，向1名女子謊稱可安排出國擔任高薪秘書，讓女子陷於錯誤而允諾。
民國111年6月間，袁男安排被害女子健康檢查，將資料交給張男、蘇男等人以利與泰國器官買家接洽，最終談妥將女子送往泰國，即可取得新台幣170萬元報酬。
被害女子去年6月18日自桃園國際機場搭機前往泰國，之後輾轉被送到緬甸KK園區；女子驚覺遭販售至國外，向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救。
被害女子母親接獲通知後聯繫袁男，支付折合新台幣約100萬元的泰達幣給自稱女兒老闆之人，女兒才獲釋回台。
陳男、袁男將女子送出境後，並未收到報酬，因此以出國領取地下拳賽獎金為由，誘騙另名男子出國；被害男子去年8月9日出境前往泰國，抵達泰國後察覺有異，自行搭機返台。
起訴書指出，陳男等人誘騙被害人出國，並將出境結果告知泰國器官買家，而被害人受騙獨自前往泰國，舉目無親、環境陌生、語言不通，難以求援，顯已置於遭摘除器官的風險，幸被害人警覺性高而幸免於難，請法院從重量刑。
士林地方法院判決指出，陳男等人不思以正當工作維生，竟為獲取高額利益，詐騙被害人至國外摘取器官，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大；考量僅張男否認犯行，衡酌全案被告的分工、參與程度、素行等情狀，分別判處有期徒刑2年6月至8年不等。可上訴。（編輯：張銘坤）1120706