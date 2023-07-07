名醫鄭丞傑滑雪骨折　美急診「6分鐘」噴52萬！打食鹽水就要8500

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到了阿拉斯加安克拉治最大醫院的急診室，光等待醫師看診就等了1個多小時，等到醫師後，醫師僅問了他6分鐘的話，讓他抽血、驗尿，並做電腦斷層檢查，才發現是兩根肋骨斷裂，現場打了一劑止痛針，就請他回家休息。鄭丞傑說，急診醫師告訴他，你也是醫師，你可以好好照顧自己，就先回家休息。
就醫後，行程也差不多結束，他這兩天收到美國醫院寄來的帳單，鄭丞傑說「打開來真的嚇死人」，原價竟然要1萬6748.68美元（約新台幣52萬7600元），中間可能是對國外患者有折扣，打折少了10萬多台幣，最終的帳單仍1萬3398.95美元（約新台幣42萬2000元）。
細看每項處置的價格，其中電腦斷層要價28萬台幣。鄭丞傑說，在台灣電腦斷層健保給付才5035元，美國要28萬，相差55倍，簡直是天價中的天價，他當時在急診室打完止痛針後，醫院也幫他打了一瓶生理食鹽水，這一瓶生理食鹽水就要8500元台幣，這是台灣不敢想像的價格。
至於42萬元美國急診治療費，鄭丞傑說他因為有保險可以協助支付部分的費用，其餘的費用他仍舊需要自行支付，仍在與美國醫院協商看有沒有機會調整價格，也希望可以採取分期的方式支付。「這次經驗荷包有痛到」，台灣人真的要珍惜全民健保，不要濫用，健保署也應該適度調整保費，才能讓健保制度穩健發展。
鄭丞傑今（7）也公開目前健康狀況，強調「兩根骨折的肋骨6-8週內會自動癒合，不必動手術」，他在美國阿拉斯加掛急診隔日，接受當地醫師好友的局部神經阻斷術，打了強力止痛藥到肋間神經後繼續旅行，2日清晨返回台灣，隔天就恢復看門診開刀了，強調目前一切如常，「已經預約的病友不用擔心，服務沒有中斷」。