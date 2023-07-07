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名醫鄭丞傑滑雪骨折　美急診「6分鐘」噴52萬！打食鹽水就要8500

▲婦科名醫鄭丞傑日前與太太和友人到美國阿拉斯加滑雪，不慎跌倒摔斷2根肋骨，掛急診待了6小時，醫師診療只花6分鐘，結果竟收到42萬元帳單。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）
▲婦科名醫鄭丞傑日前與太太和友人到美國阿拉斯加滑雪，不慎跌倒摔斷2根肋骨，掛急診待了6小時，醫師診療只花6分鐘，結果竟收到42萬元帳單。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

婦科名醫、台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑日前與太太及友人於美國阿拉斯加滑雪，鄭丞傑不慎跌倒摔斷2根肋骨，在當地大醫院掛急診接受治療，只和醫師聊了6分鐘，打了止痛針就返家，前後在急診待了6小時，最後收到原價52萬多元的帳單，折扣後要42萬元，光是打食鹽水1瓶就要8500元，讓他直呼「台灣有健保真的很幸福」。鄭丞傑也公開目前現況，強調2日清晨返台後，隔天已恢復正常看診與開刀，要大家別擔心。

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鄭丞傑說，美國醫療費用昂貴眾所皆知，只是他沒想到會這麼貴。6月中，他與太太還有2位友人到阿拉斯加南方的冰河地區滑雪，滑雪過程不慎跌倒，當時也沒有覺得不對勁，只是起身後，咳嗽覺得身體很痛，還以為是肌肉拉傷導致，後來身體愈來愈不舒服，同樣也是咳嗽後感到身體不適，當時懷疑會不會是椎間盤突出，身體雖然不舒服，但不希望耽誤行程，跌到後的4天期間，都還是照行程走，只是他的腳程愈來愈慢，直到跌倒後第5天「連呼吸都痛」，才決定跌倒後第6天到當地掛急診。

▲鄭丞傑美國急診初體驗，帳單原價要1萬6748.68美元（約新台幣52萬7600元），折扣後仍要1萬3398.95美元（約新台幣42萬2000元），費用驚人。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）
▲鄭丞傑美國急診初體驗，帳單原價要1萬6748.68美元（約新台幣52萬7600元），折扣後仍要1萬3398.95美元（約新台幣42萬2000元），費用驚人。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）
到了阿拉斯加安克拉治最大醫院的急診室，光等待醫師看診就等了1個多小時，等到醫師後，醫師僅問了他6分鐘的話，讓他抽血、驗尿，並做電腦斷層檢查，才發現是兩根肋骨斷裂，現場打了一劑止痛針，就請他回家休息。鄭丞傑說，急診醫師告訴他，你也是醫師，你可以好好照顧自己，就先回家休息。

就醫後，行程也差不多結束，他這兩天收到美國醫院寄來的帳單，鄭丞傑說「打開來真的嚇死人」，原價竟然要1萬6748.68美元（約新台幣52萬7600元），中間可能是對國外患者有折扣，打折少了10萬多台幣，最終的帳單仍1萬3398.95美元（約新台幣42萬2000元）。

細看每項處置的價格，其中電腦斷層要價28萬台幣。鄭丞傑說，在台灣電腦斷層健保給付才5035元，美國要28萬，相差55倍，簡直是天價中的天價，他當時在急診室打完止痛針後，醫院也幫他打了一瓶生理食鹽水，這一瓶生理食鹽水就要8500元台幣，這是台灣不敢想像的價格。

▲光是電腦段診就要9022美元（約新台幣28萬4100元），而在台灣電腦斷層健保給付才5035元，相差55倍。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）
▲光是電腦段診就要9022美元（約新台幣28萬4100元），而在台灣電腦斷層健保給付才5035元，相差55倍。（圖／翻攝鄭丞傑臉書）
至於42萬元美國急診治療費，鄭丞傑說他因為有保險可以協助支付部分的費用，其餘的費用他仍舊需要自行支付，仍在與美國醫院協商看有沒有機會調整價格，也希望可以採取分期的方式支付。「這次經驗荷包有痛到」，台灣人真的要珍惜全民健保，不要濫用，健保署也應該適度調整保費，才能讓健保制度穩健發展。

鄭丞傑今（7）也公開目前健康狀況，強調「兩根骨折的肋骨6-8週內會自動癒合，不必動手術」，他在美國阿拉斯加掛急診隔日，接受當地醫師好友的局部神經阻斷術，打了強力止痛藥到肋間神經後繼續旅行，2日清晨返回台灣，隔天就恢復看門診開刀了，強調目前一切如常，「已經預約的病友不用擔心，服務沒有中斷」。

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