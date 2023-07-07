Melody宣布離婚！為什麼出現「中年離婚」　夫妻沒話說3技巧補救

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在《40歲，精采人生才開始》書中提到：四十歲以後，意外有不少人走上「離婚」之路。連那些自認「我們家沒問題」的人，也可能只是問題還在發酵而已。作者表示，離婚是每個人的自由，但許多案例讓人覺得可惜，是因為多數人都是因為灰塵般的小事不斷累積，最後鬧到離婚，因此在書中分享幾件「有做有保障」的小事。
以下原文刊載於大塚壽《40歲，精采人生才開始》／先覺出版
離婚理由的第一名是「個性不合」。不少離過婚的人表示，會察覺個性不合並不是因為發生了什麼大事，多半是因為家事分工、金錢價值觀、育兒想法、洗澡習慣、毛巾用法、打招呼與回應的態度等小小的言行。當這些微小的不滿與不合累積起來，就會在某天一次爆發。
簡單來說，就是「溝通不良」。結婚10年之後，夫妻間的對話內容一成不變，很容易誤以為自己不講清楚對方也會明白。然而重大誤解就是從這裡產生的。
第一段婚姻失敗的U先生，就是栽在「灰塵堆積」上。所以他說自己再婚後非常注意家庭生活中稀鬆平常的對話。而他的做法是：找出「和平常不一樣」的小事，一回家趕緊找妻子聊那件事。
髮型也好，晾衣服的方法或玄關的鞋子也好，總之回家之後趕緊搜索「和平常不一樣」的事物，並拿來當作話題。這麼一來就不必擔心沒話說，還能自然營造出容易聊其他事情的氣氛。
除了「大家來找碴」的方法之外，溝通時還可留意一些技巧：
📍1 .拋出對方喜歡的話題
📍2 .提出一些單純的問題
📍3 .分享兩人共通的話題
拋出對方喜歡的話題並非只為了「取悅」對方，而是透過對方喜歡或關注的事物，引導對方欣然打開話匣子。平時請記得多準備一些話題，像是興趣、料理、共同朋友什麼都好。而單純的問題，好比新聞時事或日常小事，甚至朋友或鄰居的事情都行。只要認真找，應該不愁沒有問題好問。
最後一項「共同話題」，例如孩子、父母、愛犬、愛貓、家庭活動，理論上也是聊不完的。不過我認為最有效的方法，還是「大家來找碴」。平時多關心對方，才能馬上發現對方身上的變化。而「關心對方」本身就是最好的溝通。 請先試著做到「發現不同，確實表達」。