行人過斑馬線一半「仰望天空」定格！整群機車塞路口　警方說話了

Melody宣布離婚！為什麼出現「中年離婚」　夫妻沒話說3技巧補救

▲Melody無預警宣布離婚，和富商老公吳育奇結束17年婚姻。（圖／翻攝melodykliu IG）
▲Melody無預警宣布離婚，和富商老公吳育奇結束17年婚姻。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者黃韻文/綜合報導

演藝圈又一震撼彈！44歲女星Melody（殷悅）在2006年嫁給富商男友吳育奇，Melody今（7）日突然在粉專、IG發出離婚聲明，宣布斬斷17年的婚姻，坦言：「彼此雙方性格與思想理念差距太大的情況下，讓我們失去了關係該有的平衡。」

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在外界看來，Melody事業家庭兩得意，婚姻幸福美滿，孰料今（7）日無預警發出離婚聲明，讓各界頗感意外。在40歲之後，許多結縭10多年的夫妻走向離婚之路，根據內政部統計，近10年來55歲以上離婚人數逐年攀升，「中年失婚、熟年離婚」成為議題。《Social Lab社群實驗室》曾追蹤「離婚原因」網路聲量，點出7大離婚主因，包括外遇出軌、家暴、觀念不合、婆媳問題、生子壓力、前任介入、關係冷淡。

▲7大離婚原因。（圖／Social Lab社群實驗室）
▲7大離婚原因。（圖／Social Lab社群實驗室）
在《40歲，精采人生才開始》書中提到：四十歲以後，意外有不少人走上「離婚」之路。連那些自認「我們家沒問題」的人，也可能只是問題還在發酵而已。作者表示，離婚是每個人的自由，但許多案例讓人覺得可惜，是因為多數人都是因為灰塵般的小事不斷累積，最後鬧到離婚，因此在書中分享幾件「有做有保障」的小事。

以下原文刊載於大塚壽《40歲，精采人生才開始》／先覺出版

離婚理由的第一名是「個性不合」。不少離過婚的人表示，會察覺個性不合並不是因為發生了什麼大事，多半是因為家事分工、金錢價值觀、育兒想法、洗澡習慣、毛巾用法、打招呼與回應的態度等小小的言行。當這些微小的不滿與不合累積起來，就會在某天一次爆發。

簡單來說，就是「溝通不良」。結婚10年之後，夫妻間的對話內容一成不變，很容易誤以為自己不講清楚對方也會明白。然而重大誤解就是從這裡產生的。

第一段婚姻失敗的U先生，就是栽在「灰塵堆積」上。所以他說自己再婚後非常注意家庭生活中稀鬆平常的對話。而他的做法是：找出「和平常不一樣」的小事，一回家趕緊找妻子聊那件事。

髮型也好，晾衣服的方法或玄關的鞋子也好，總之回家之後趕緊搜索「和平常不一樣」的事物，並拿來當作話題。這麼一來就不必擔心沒話說，還能自然營造出容易聊其他事情的氣氛。

除了「大家來找碴」的方法之外，溝通時還可留意一些技巧：

📍1 .拋出對方喜歡的話題
📍2 .提出一些單純的問題
📍3 .分享兩人共通的話題

拋出對方喜歡的話題並非只為了「取悅」對方，而是透過對方喜歡或關注的事物，引導對方欣然打開話匣子。平時請記得多準備一些話題，像是興趣、料理、共同朋友什麼都好。而單純的問題，好比新聞時事或日常小事，甚至朋友或鄰居的事情都行。只要認真找，應該不愁沒有問題好問。

最後一項「共同話題」，例如孩子、父母、愛犬、愛貓、家庭活動，理論上也是聊不完的。不過我認為最有效的方法，還是「大家來找碴」。平時多關心對方，才能馬上發現對方身上的變化。而「關心對方」本身就是最好的溝通。 請先試著做到「發現不同，確實表達」。

▲《40歲，精采人生才開始：從1萬人的經驗談看見真正該做的事》。（圖／先覺出版提供）
▲《40歲，精采人生才開始：從1萬人的經驗談看見真正該做的事》。（圖／先覺出版提供）

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