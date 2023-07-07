橘爸唬籃／Wembanyama還沒在NBA出賽　就已經上了一堂球星公關課

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根據TMZ的報導，Smith有前往布蘭妮吃飯的座位並向其致意，但後者的陣營隨後仍選擇報警，並要求Wembanyama以及其團隊做出正式的道歉。輿論開始發燒，這位年輕球星也因此遭致批評。
Wembanyama有哪些地方可以做得更好？
實際上，Wembanyama在這件事中能做得並不多，他直到回到飯店才知道真正發生了什麼事。或許，他在接受ESPN訪問時能收起笑容，畢竟當有一個人（無論是他是誰）被自己的保鑣弄傷了，這應該是一件有些嚴肅的事。
Wembanyama才19歲，但因為他的名氣以及在籃壇的地位，他得展現超齡的社會歷練，因為未來這些事情肯定會不斷發生。LeBron James或許是他可以請益的對象，人們對於超級球星有著更高道德的期許，這也是應該的，他必須學會適應。
保安的做法過火了嗎？
以人和人之間的正常相處方式來說，Smith不僅反應過度，看起來還像是個暴力狂。但Wembanyama不是普通人，以他的身份來說，這其實是一種業界的共識，你不可能在一個非公開活動中，就這樣走過去然後觸碰一名頂級球星的身體。
可以參考過去一年中，一些前NBA球星來台的情況，霍華德（Dwight Howard）在T1前幾場比賽練球時，球場上至少佔著6名保鑣護場，連攝影記者、媒體、甚至一些非相關工作人員都不可以接觸他，賽後記者會也是差不多的情況。而Allen Iverson來台時，四周也是保安圍繞，保證他在活動中的人身安全。這些可都是已經離開NBA的球員，更不要說是當紅球星。
外界很難想像的是，這些球星（娛樂圈的影星／歌星則更甚）的Hater，並不比他們的粉絲少，狂熱行為更是難以想像，或許目前還沒出現什麼嚴重的球迷傷人事件，但不代表未來不會發生。有興趣的可以去讀讀他們推特下面的留言，就可以見到一些端倪。
那個時間點是Wembanyama的私人時間，他有他自己的隱私權，但是有些球迷不會管這些，一樣會上來要求拍照或簽名，當你答應了另一個，其他人也馬上就會圍上來；而如果他拒絕，很快外界又會有另一種解讀方式。
回歸事件本身，布蘭妮逕自上前觸碰了Wembanyama的右肩，在那個時間點沒有知道她是誰，所以對於保安來說，她可能就是一名普通球迷，身份沒有得到驗證。於是這個人可能做任何事，她可能會有攻擊性行為，所以Smith的動作很大，這是業界的一種固定處理模式。
布蘭妮將此定調為公開的暴力事件，並將之公開化，這合適嗎？
一樣根據業界說一不二的八卦龍頭TMZ的報導，Smith在那之後有向布蘭妮道歉，而她也接受了（媒體的說法）。前者實際上跟他說了一些話，大致意思是：「你知道狂熱粉絲蜂擁而至時是什麼樣的情況」。
這就是弔詭的地方，身為一名成名已久的公眾人物，她應該知道這些處事準則，或許Smith的動作太過粗魯，導致她受傷了，但後者也已經道歉了。
但布蘭妮最終做出的決定是將之公開，隨後在個人社群網站要求得到Wembanyama團隊的道歉，「我還沒有得到這名球員、他的保安或他們的組織的公開道歉。我希望他們會。」
她將此事件定義為「肢體上的暴力衝突」，然而它並不是，Smith並不是有意傷害她，那是一種保護的動作。在那個時候，即使她是布蘭妮也不能隨意去接觸Wembanyama，那是他個人的時間。
布蘭妮舉了自己當晚的情況為例，她說自己被20幾名粉絲圍繞，但身旁的保安人員卻沒有做出過激的舉動。這有些牛頭不對馬嘴，因為每個人有自己的選擇，她可以選擇在那個時間點經營這種關係，但Wembanyama不想，他將承受自己選擇的後果，但這不代表兩件事有什麼關聯性。
布蘭妮是一名公眾人物，但不是她生活的每件瑣事都需要上升到公開程度。她知道有些事情可大可小，以及在網路時代將這種事搬上檯面意味著什麼。這讓人感到遺憾。
Wembanyama和他的團隊在這件事上可不可以做得更好？或許吧。但他們現在承受的輿論攻擊，早已超過這件事本身。