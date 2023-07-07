出身美國華埠小姐！Melody離婚大15歲富商老公　藝名來自張小燕

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2013年，Melody與張鳳書、鍾欣凌聯手主持節目《超級糾察隊》，2015年她與李詠嫻主持節目《媽媽咪呀》，直到2020年，她與沈玉琳搭檔主持節目《11點熱吵店》，深受大批網友喜愛；而在這幾年中，她也陸續出了幾本書，像是《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《Melody的幸福3元素：閉嘴、放空、微笑》、《Melody的小迷糊闖江湖》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》和《現在的妳，在哪裡？》，分享自己的人生觀。
其中，她在2016年推出的《Melody的小迷糊闖江湖》中曾分享人生觀與婚姻幸福祕訣，她表示剛從戀愛中進入婚姻有許多不適應的地方，每次出席完朋友婚禮，回到家的感覺就像「天堂掉到了人間」，還會忍不住與老公爭吵，認為「我們的婚姻沒有愛的感覺」，也因為她比老公小了15歲，認為老公比較「理性」。
如今兩人和平離婚並祝福彼此，Melody除了感謝老公的付出，也感嘆日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，「始終還是來到了一個盡頭，既然如此就要勇敢面對。感謝曾經的付出，以及所有一起經歷的時光，為了家人，為了彼此，我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走，誠心的祝福。自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，非常不習慣私事當眾宣布，懇請大家的體諒和善意的空間，謝謝你們」。
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。