越南「龍夫人」坐擁權力　曾登《時代》封面、最著名第一夫人

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1943年她嫁給大她14歲的吳廷瑈（Ngo Dinh Nhu），由於吳廷瑈的哥哥吳廷琰（Ngo Dinh Diem）在1953年成為南越首位總統，他終身未娶，不過身為總統，當時的觀念是需要有一名第一夫人代為出席晚宴、擔任總統府大使、做慈善和進行外交工作。當時第一夫人的職位便由陳麗春擔任，人稱瑈夫人。吳廷琰上台後，身為第一夫人的陳麗春開始按照天主教義推動社會改革，選美、拳擊、鬥雞等競賽都被列為非法活動，她更下令關閉妓院、舞廳和鴉片館，其中禁止離婚、墮胎和避孕的政策讓民眾怨聲載道。她與吳氏家族的貪污舞弊不斷被查獲，此外，她的家人在政府擔任高官也招致輿論不滿，父親是駐美大使，母親擔任派駐聯合國的觀察員，叔舅任內閣大臣，弟弟還向企業界收賄，詐騙非常多錢財。
陳麗春原本是佛教徒，嫁給吳廷瑈後改信天主教，然而吳廷瑈的政策大多傾向於天主教，讓當時佔多數的佛教徒相當不滿。甚至引發「佛教徒危機」，1963年66歲的老和尚釋廣德（Thich Quang Duc）在西貢街頭當眾自焚，並透過電視轉播，引起舉世譁然。當年任職於美聯社西貢分部主任的Malcolm Browne拍下釋廣德自焚照片，後來贏得普立茲獎。
當全球都在為此哀悼和驚嘆時，陳麗春沒有以第一夫人的身份安撫公眾，反而口出戲謔之言，她竟然在電視上公開說：「如果佛教徒想要另一次燒烤，我倒是很樂意提供汽油。」和「他們不過是在BBQ而已，搞不好還喝醉了，我們只需要拍手叫好！」駭人發言讓西方民眾開始稱呼她為龍夫人（Dragon Lady）。龍夫人這名詞略帶貶義，通常代稱亞裔權貴中的壞女人，晚清的慈禧太后也曾被西方人稱作Dragon Lady。
陳麗春身材苗條，身穿奧黛的身影開始出現在國際媒體上，由於長相豔麗，更曾登上《時代》雜誌封面。她的偶像是住在台灣的蔣宋美齡，也一心效仿，然而因為時間和空間背景不同，民眾認為她是干政的第一夫人，並且家族貪污、舞弊和行賄的醜聞不斷，再加上排佛事件，引起民眾反感。
1963年11月1日，南越將軍楊文明（Duong Van Minh）發動政變，吳廷琰、吳廷瑈兩兄弟連夜從總統府秘道逃到堤岸華人區的聖方濟各天主堂。次日清晨，吳氏兄弟遭到楊文明部下近距離開槍射殺，結束了吳氏家族9年來的高壓統治，由於陳麗春和女兒剛好在美國訪問，她逃過這次死劫，但也從此變成寡婦。巧合的是，11月22日美國總統甘迺迪遇刺身亡，據說事發後陳麗春還嗆聲美國第一夫人賈桂琳，她說：「現在妳知道這是什麼感覺了吧。」
變成寡婦的陳麗春年僅39歲，一開始過著跟女兒相依為命的生活，投靠在羅馬當神父的二伯吳廷俶（Ngo Dinh Thuc）。她和女兒常在歐洲各地旅遊，然而女兒卻突然遇上死亡車禍，讓她精神大受打擊；此外，逃到美國華盛頓特區的弟弟還把自己的親生父母活活勒死。至親去世後陳麗春的作風才開始轉為低調，往後除非去教堂做禮拜，否則鄰居鮮少見她出門。2011年4月，鬱鬱寡歡的陳麗春最終病死在義大利羅馬。
她死後，哈佛畢業的女作家Monique Brinson Demery將她的人生寫成書《尋找龍夫人（Finding the Dragon Lady）》。這名作家表示由於家庭成員有美國人和法國人，父母偶爾會提及這名「龍夫人」，讓她對這名前第一夫人充滿好奇心，現在這本著作依然在亞馬遜、博客來和各大書店販售。