Melody宣布離婚！「馭夫女王」曾吐婚姻之道：閉嘴、放空、微笑
44歲藝人Melody（殷悅）今（7）無預警宣布，與結婚17年、大她15歲的富商老公吳育奇離婚。曾被譽為「馭夫女王」的Melody曾出書分享婚姻相處之道，分享靠「閉嘴、放空、微笑」三大招，制伏獅子座老公。但對Melody來說，「女人不應該在有了穩定的婚姻家庭生活後，就失去自己的色彩」，自己是否快樂最重要。
記者徐銘穗/綜合報導
美國華埠小姐出身的Melody，除了是歌手，也是演員、主持人，擁有UCLA（美國加州大學洛杉磯分校）高學歷，22歲時放棄年薪7萬美金（約200萬元台幣）商業顧問的工作，就為了回台一圓歌手夢，2003年以歌手出道，也曾跨足戲劇界，2006年閃電結婚，成為2個女兒的媽媽，2023年結束17年婚姻恢單。
Melody不吝於分享家庭婚姻生活，她曾出書分享嫁入豪門，因巧克力囊腫，進行人工受孕的求子斑斑血路。也在結婚十周年時，出版《Melody的幸福3元素：閉嘴、放空、微笑》著作，寫道「這是我送給自己結婚十年的禮物，我也希望藉由這本書，讓各位姊妹們，可以一起活得幸福燦爛，擁有屬於家人跟自己還有每位所愛的人的美好時光。」
在該書簡介中，被譽為「馭夫女王」的Melody分享她與獅子座老公的相處之道，從當時十年婚姻生活中理出，「婚姻生活相處之道就是──閉嘴、放空、微笑」，適時的安靜，有些吵架時的難聽話不要掛在心上，好好放空就好，有時給予鼓勵的微笑，是最好的溝通方法。
不過，Melody也認為說「女人不應該在有了穩定的婚姻家庭生活後，就失去自己的色彩」，提醒姊妹們要隨時抱持著對世界的好奇心，讓先生偶爾發現妳的不同。但最重要的是自己是否快樂，一如她宣告離婚，直面內心，「為了彼此，我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走，誠心的祝福。」