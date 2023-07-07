天氣預報／週末2天出門會曬傷！「37度高溫」遍佈全台 3地區最熱
天氣熱到令人抓狂！中央氣象局預報員曾昭誠表示，週末2天還處於「最熱的時段」，各地高溫在早上普遍就能來到攝氏35至36度，北北基、花東縱谷、南部近山區在中午前後，更是會有攝氏37度或攝氏38度以上的極端高溫，提醒民眾有外出行程務必做好防曬，下週一（7月10日）後才會緩慢降溫。
記者張志浩/綜合報導
曾昭誠表示，今（7）日最高溫落在台北士林的攝氏38.1度，明後兩天西南風持續吹拂，各地仍處於炎熱天氣，高溫攝氏35至36度，局部地區會有攝氏37度以上極端高溫，早晚低溫也有攝氏25至26度的水準，氣象局也已針對明（8）日全台16縣市發布「高溫資訊」。
曾昭誠說明，下週一「太平洋高壓」往北移動，各地氣溫會開始緩慢下滑，但體感還是酷熱，下週二（7月11日）風向轉為東南風，整體水氣增加，雲層變多後遮擋陽光照射，氣溫會更加下降，但午後雷陣雨會開始變明顯，尤其西半部地區和各山區，午後都要留意突如其來的雨勢。
曾昭誠總結，週末天氣重點就是「炎熱」，請民眾做好防曬、防中暑的準備。此外，7月到來也正式進入颱風季，不過目前台灣南方海面並沒有較明顯的天氣系統在發展，預估要有颱風生成，還是會在7月15日過後，下半月條件才會比較符合，氣象局會持續留意最新動態。
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