疫情解封！詐團推便宜環遊世界行程 雄警即時攔阻40萬
「那我不匯了！」高雄市1名謝姓女子欲將帳戶內的40萬轉帳到他行帳戶，行員聽聞有異，趕緊通報警方到場，原來謝女在網路上發現不用百萬就能環遊世界的廣告訊息，一時心動不已至銀行匯款，所幸員警協助查證，發現對方所提供匯款的帳戶竟是「警示帳戶」，謝女頓時恍然大悟說「那我不匯了」，成功阻止匯款。
記者郭凱杰／高雄報導
三民第一分局十全路派出所於7月5日11時許接獲報案稱1名謝姓女子在網路上發現有商家以慶祝防疫解封推出限時優惠旅遊，只需要40萬元即可環遊世界一趟，但必須在一定時限內匯款至指定帳戶，以便協助機票、旅宿及行程規劃設計。
警方表示，起初謝女認為只是匯個錢而已，怎麼動員這麼多人出面勸阻，不耐煩地表示怎麼這麼麻煩。不過當員警查證，發現該帳戶戶名與謝女所稱戶名完全不同，而且帳戶已經遭警示通報，謝女才驚覺原來自己差點遭詐騙而打消匯款念頭即表示：「那我不匯了」。謝女對於員警及行員能即時攔阻，讓她免於被詐騙，表示十分肯定與讚許。
三民第一分局呼籲，民眾購買旅遊行程應找政府立案之旅行社洽辦，對於宣稱遠遠低於市場行情的優惠訊息，民眾應謹慎查證，切勿一時心急而誤信落入歹徒圈套，造成財產權益損失，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線向警方查證。