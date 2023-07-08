女友拿吹風機「吹乾私密處」！一票人+1他傻眼 權威醫師說話了
每個人洗完澡出來後，總是會使用吹風機將頭髮給吹乾，不過近日有男網友發現，自己的女友竟然在洗完澡之後，拿著吹風機「吹乾私密處」，讓他感到非常意外，上網發文請益這樣是否正常，結果一大票女性狂+1，直言這樣才不容易感染。不過，國外婦產科權威醫師卻表示「不要用吹風機吹私密處，外陰皮膚的水分是一種保護機制，不宜過度烘乾」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「暑假第一次去女友在外租房的住所玩，結果洗澡時忘記拿手機開門出去拿，沒想到卻看到女友把褲子翻起來，用吹風機在『吹乾私密處』，當下真的超級震驚.....女友說女生都這樣，還說我大驚小怪，想知道各位女生洗完澡真的都這樣嗎？」
貼文曝光後突破900則劉言，不少男生也對此感到相當驚訝，而有更多的女生出面狂+1，表示自己日常也都是如此，而且通常要吹乾的話都是使用「冷風」，保持乾燥也比較不會感染，過去也有不少女網友因為陰部感染就診的困擾，在實行「吹風機吹乾法」之後，感染的頻率已經降低非常多。
不過，根據《BBC》曾經報導，在北美行醫多年的婦產科權威醫師珍・岡特（Dr.Jen Gunter）在2019年曾經出版《陰道聖經》（The Vagina Bible）一書，該本書也獲得不少台灣之名婦科醫師的推薦，書中就有提到許多對於女性私密處保養的建議，其中就有提及「吹風機吹乾私密處」的內容，珍・岡特表示不建議這樣做，因為「外陰皮膚的水分是一種保護機制，那裡的皮膚就是要保持濕潤」。