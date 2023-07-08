保健食品「罐子塞塑膠袋」要幹嘛？真實用途曝光 眾讚長知識
經常我們買保健食品回來時，開罐都會發現裡面有塞棉花、塑膠袋或者是乾燥劑，然而這些東西你在開罐之後都怎麼處理呢？近日，就有網友討論「有人知道新買的保健食品為何都會塞塑膠袋嗎」貼文釣出不少人有相同疑問，也有人專業解答，讓許多網友大讚「長知識！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「有人知道為什麼新買的B群裡面要塞塑膠袋嗎？」只見貼出的照片中，該罐B群有許多黃色的圓形糖衣錠，不過沒有填滿整個罐子，反倒是最上面塞了塑膠袋，讓人好奇這個塑膠袋的用途為何。
貼文曝光後，也吸引不少人對此塑膠袋用途感到好奇，許多人認為應該是用來「穩定空間，防止藥丸相互碰撞造成破損」為主要功能，而有身為護理師的人表示「保健食品裡面的棉花、塑膠袋這類的東西都是用來防止藥丸碰撞沒有錯喔！而且這些東西在開封之後要記得丟掉，因為會吸附空氣髒污跟溼空氣，讓藥丸加快變質喔！」讓不少人大讚「長知識」！
事實上，根據《健談》就曾經報導，一般來說，罐中的棉花以及填充物就是為了預防碰撞而放，然而在保健食品打開之後，除了棉花等填充物甚至是乾燥劑，都會吸附空氣中大量濕氣以及髒污，這樣反而容易使產品加速變質，影響食用安全性，因此這些東西在保健食品開罐之後應該立即丟棄，趕快檢查自己家中的保健食品吧！