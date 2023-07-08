滴妹公開99.9%「真實身材照」！撞臉4位韓國女星 粉絲不敢相信
百萬YouTuber滴妹（都冠伶），憑藉著甜美的臉蛋以及仙氣的氣質，加上專業英文能力，擄獲不少觀眾的心，被許多粉絲視為是「理想女友」的代表。然而，近日滴妹公開自己玩AI的照片，表示該張照片完整呈現自己的容貌、身材高達99.9%，讚嘆AI技術的厲害，照片引來不少人朝聖，紛紛驚喊「不可能！我不相信！」
記者張嘉哲/綜合報導
滴妹日前在臉書上分享一張AI照片表示「我的手沒有這麼瘦，但除此之外幾乎99%相近，阿還有現在頭髮比較短啦，其他真的都99.9%像，AI真的好厲害，弄的跟真人一樣」只見貼出的照片，滴妹身穿一襲細肩帶的碎花洋裝，胸前微微露出事業線，肌膚看上去完美無瑕，整張照片唯美，低調且不失性感！
貼文曝光後，不少粉絲紛紛朝聖表示「不可能！這不是我的滴妹」、「你確定你發這張照片阿滴有同意？」、「滴哥又要防止真的豬哥騷擾妳了」、「一時間沒有認出這是滴妹.....」、「怎麼變成韓國妹子了啊」、「好像韓國女團，想不起來是誰」、「怎麼覺得很像韓星，有太妍的感覺」。
而仔細看滴妹這張AI的唯美辣照，其實還真的有幾分相像韓國女團明星，包括ITZY的成員「黃禮志」、TWICE成員「多賢」以及「太妍」都有幾分相似，意外掀起社群討論話題。