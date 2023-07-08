「水管屋」夾縫求生 香港已蓋212戶！八月入住：租金是行情一半
香港連續13年蟬聯「全球樓價最難負擔城市」！ 樓價對收入比率則按年回落至18.8，即一個家庭須不吃不喝18.8年才能上車。有建築師為改善嚴重房屋問題，將大型水泥管改造成3坪大的「水管屋」，可供1至2個人入住，造價約需12萬港幣（約新台幣48萬）。而這「水管屋」概念已在香港荃灣實現，212戶「過渡性房屋」已開放申請，月租港幣2600元起（約新台幣1萬500元），預計8月入住。
記者徐銘穗/綜合報導
因香港物價高昂，香港建築師羅發禮（James Law）5年前便產生將水泥管建成微型住宅的想法，推出「水管屋」（OPod Tube Housing）計畫，雖僅有3坪大，不過內部一應俱全，有臥室、小冰箱、浴室，可供1至2人居住，還有舒適的休閒空間和收藏儲物的空間。羅發禮也說，若將水管屋堆疊，還可以成為小型社區，在房價高昂的香港街頭「夾縫中求生存」。
羅發禮的「水管屋」概念因與香港仁濟醫院合作，得以正式推行名為「仁濟軒」的過渡房屋，採方形水管屋與圓形水管屋兩種，前者使用面積約23平方公尺（約6.9坪）、後者為14平方公尺（約4坪）比最初羅禮發構想的3坪空間略大些。
仁濟軒位在荃灣海興路面海第一排，1至2人房型（約124呎）每月租金港幣2600元起（約新台幣1萬500元），3至4人房型則港幣3800元（約新台幣1萬5400元），5人房型則是港幣4900元（約新台幣1萬9800元），總計可容納550人，已在3月受理申請，預計7月公布申請結果，8月入住。事實上，在香港荃灣一間120呎房，月租金行情在港幣5000至6000元（約新台幣2萬至2萬4300元）。
對於「水管屋」微型宅，羅發禮曾說，他以混凝土水管建構一個只有百多呎的空間，卻承載他多年來關於居住空間的思考結果。他重申，水管屋的出現，不是為人類擠迫的居住環境尋找解決辦法，而是啟發社會大眾及設計師的創意思維，藉此找出更理想的解決方案。
國際公共政策顧問機構Demographia最新公布「國際房價負擔能力(International Housing Affordability)報告」，根據截至2022年第三季的房價與收入，比較了8個國家、包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國，合共94個主要市場的住屋負擔比率。
根據Demographia，房價對收入比率5.1及以上，屬於「極難負擔（Severely Unaffordable）」，香港的房價與收入比高達18.8居冠，排名第二至五名的城市，依序為澳洲雪梨、加拿大溫哥華、美國檀香山及聖荷西，指數分別為13.3、12、11.8及11.5。