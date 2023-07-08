台北中午狂飆38.6度！全台「高溫排行」一次看 18縣市太陽會咬人
（更新時間13:06）受到太平洋高壓籠罩和西南風影響，台灣各地已經連日飆出高溫，中央氣象局表示，週末2天還處於「最熱的時段」，各地高溫在早上普遍就能來到攝氏35至36度，而實際檢視今（8）日觀測資料，「台北士林」更還不到中午就飆出攝氏38.6度的最高溫，也有不少縣市目前最高溫已超過攝氏36度，氣象局持續針對18縣市發布「高溫警戒」。
記者張志浩/綜合報導
據氣象局資料顯示今日最高溫出現在「台北士林」的攝氏38.6度、其次超過攝氏36度的依序「新北汐止」攝氏37.7度、「基隆暖暖」攝氏37.1度、「屏東內埔」攝氏37度、「花蓮壽豐」攝氏36.8度、「苗栗頭份」攝氏36.6度、「南投竹山」攝氏36.5度、「高雄內門」攝氏36.4度、「台東鹿野」攝氏36.3度、「雲林斗南鎮」攝氏36.3度。氣象局持續針對全台18縣市發布「高溫資訊」。
🟡高溫警戒範圍
📍高溫紅色燈號：台北市
📍高溫橙色38燈號：新北市、花蓮縣
📍高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣
📍高溫黃色燈號：新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣
氣象局提醒，北北基、花東縱谷、南部近山區近期務必留意極端高溫，下週一「太平洋高壓」往北移動，各地氣溫會開始緩慢下滑，但體感還是酷熱，下週二（7月11日）風向轉為東南風，整體水氣增加，雲層變多後遮擋陽光照射，氣溫會更加下降，但午後雷陣雨會開始變明顯，尤其西半部地區和各山區，午後都要留意突如其來的雨勢。