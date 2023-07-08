Melody殷悅離婚！為什麼出現「中年離婚」　夫妻沒話說3技巧補救

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥賣300」被罵爆！老闆娘出面落淚：真的沒賺

▲台南知名美食「阿堂鹹粥」時常高朋滿座，但近期因為「餐點點法改變」，被質疑變相漲價，引來網路負評。（圖／翻攝Googlemaps）
▲台南知名美食「阿堂鹹粥」時常高朋滿座，但近期因為「餐點點法改變」，被質疑變相漲價，引來網路負評。（圖／翻攝Googlemaps）

記者張嘉哲/綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」，是許多觀光客到台南必吃的推薦美食，但是近兩年已經漲價三次，讓不少老饕含淚說再見，按照現在的點法來看，一碗魚肚鹹粥要價300元，引發不少討論。對此，阿堂鹹粥老闆娘出面澄清，說到激動處甚至委屈落淚，表示「很多人都不知道我們是真的沒賺錢，一直在苦撐」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《三立新聞網》報導，阿堂鹹粥老闆娘王幸鳳針對漲價爭議出面解釋，表示「虱目魚菜市場賣一片120、130元，我們賣一片虧一片，萬物齊漲，台南只有阿堂用土魠魚做鹹粥，所以價格是不一樣的，土魠魚這樣一片菜市場一定超過400元，這樣一片，大概做一碗粥而已」結果因為漲價卻被這樣批評，讓老闆也非常生氣。

▲台南指標性美食「阿堂鹹粥」近日因為餐點「點法改變」，被網友質疑是變相漲價。（圖／阿堂鹹粥臉書）
▲台南指標性美食「阿堂鹹粥」近日因為餐點「點法改變」，被網友質疑是變相漲價。（圖／阿堂鹹粥臉書）
「老闆一直以來不對外說明，因為老闆認為自己堅持做對的事，漲價也沒有什麼好解釋的」老闆娘王幸鳳激動落淚的說「很多人不知道我們真的沒有賺錢，一直在苦撐，因為要撐對台南傳統小吃的責任、撐員工的薪水、撐如何傳承這樣的東西，就只有這個心願而已」。

王幸鳳提到，如果是真的要賺錢，為何不趁有知名度時開放加盟，「那是因為我們一定要守住我們的招牌，守住我們傳統味道」老闆娘說，這次更改點餐方式，是為了讓客人自由選配，沒想到卻被質疑是變相漲價，實在非常無奈。

阿堂鹹粥1碗300元被罵爆！不到兩年「漲價3次」　漲幅一次看懂

阿堂鹹粥爆再漲價！「最新菜單有變化」　老饕試算一碗300元傻眼

行人站斑馬線「吃永和豆漿」！機車尷尬等他　駕駛扛不住喊話了

38度熱爆「冰品懶人包」！全家9元霜淇淋開吃　思樂冰販售門市曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀