阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥賣300」被罵爆！老闆娘出面落淚：真的沒賺
台南知名美食「阿堂鹹粥」，是許多觀光客到台南必吃的推薦美食，但是近兩年已經漲價三次，讓不少老饕含淚說再見，按照現在的點法來看，一碗魚肚鹹粥要價300元，引發不少討論。對此，阿堂鹹粥老闆娘出面澄清，說到激動處甚至委屈落淚，表示「很多人都不知道我們是真的沒賺錢，一直在苦撐」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，阿堂鹹粥老闆娘王幸鳳針對漲價爭議出面解釋，表示「虱目魚菜市場賣一片120、130元，我們賣一片虧一片，萬物齊漲，台南只有阿堂用土魠魚做鹹粥，所以價格是不一樣的，土魠魚這樣一片菜市場一定超過400元，這樣一片，大概做一碗粥而已」結果因為漲價卻被這樣批評，讓老闆也非常生氣。
「老闆一直以來不對外說明，因為老闆認為自己堅持做對的事，漲價也沒有什麼好解釋的」老闆娘王幸鳳激動落淚的說「很多人不知道我們真的沒有賺錢，一直在苦撐，因為要撐對台南傳統小吃的責任、撐員工的薪水、撐如何傳承這樣的東西，就只有這個心願而已」。
王幸鳳提到，如果是真的要賺錢，為何不趁有知名度時開放加盟，「那是因為我們一定要守住我們的招牌，守住我們傳統味道」老闆娘說，這次更改點餐方式，是為了讓客人自由選配，沒想到卻被質疑是變相漲價，實在非常無奈。