囤房稅2.0打房沒用！囤房大戶最怕啥？居住正義團喊：開徵特別法
行政院拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」（囤房稅2.0），從縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，非自住稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，被批「沒用」。專家觀察欲售掃盤客成本將增加，也擔憂增加的稅金會轉嫁到租屋族身上。而長期關注居住政策的OURs都市改革組織則建議中央開徵「囤房特別稅」，才能真正對症下藥。
記者徐銘穗/綜合報導
OURs認為，現行房屋稅的計算方式為「稅基乘稅率」，稅基評定則是地方政府的權責。在稅基普遍過低的狀況下，略微調升稅率效果極微小，根本難以達成改變使用狀態的目標。這兩年囤房稅進展甚微的結果已然證實，侷限在現行房屋稅框架中，實難達成這個目標。
因此OURs建議採中央開徵「囤房特別稅」的作法。透過這些設計，既可避免「稅負不重」產生的無效反挫，也無須陷入中央對地方自治事項過度干預、互踢皮球等爭議，執行上也不用處理地方議會立法配合等問題。
政府推動政策改革，應以適切的資料和分析為基礎，而非以政治與選舉考量掩蓋實質問題；與此同時，目前立院三個在野黨亦應謹慎思考對應政策，莫要陷入隨財政部版起舞的「陷阱」，淪為在「房屋稅條例」的框架下彼此喊價。