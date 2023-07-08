「最正小三」韓素希累出病！髮量稀少出現禿頭照 最新美貌很驚人
韓星韓素希（又譯：韓韶禧）因2020年在《夫婦的世界》飾演「最美小三呂多景」聲名大噪，後期接續拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《單戀原聲帶》、《京城生物》系列劇的女主角，工作十分忙碌；去年8月她就傳出「禿頭危機」，稀疏髮量的照片引起熱議；今年初韓素希疑似再累出病，7月6日再度傳出嚴重掉髮，模樣讓人心疼；但媒體公開她月初的照片，健康狀態好轉不少。
記者陳雅蘭/綜合報導
韓素希去年8月被發現髮際線太開，爾後她出席活動時，造型會刻意遮蔽中分髮線，禿頭危機引發粉絲擔憂，有人出面幫她澄清說：「長期中分髮縫會越來越開（要注意常換分法），而且燈光加角度本來就會把頭皮拍的更明顯，不過還是一樣漂亮啦！」、「很多女生頭頂髮量比較少，常分同一邊髮線就會比較明顯，她這種也不算是禿頭，頂多算分線明顯而已。」
今年初，網友發現韓素希低頭幫粉絲簽名時，髮量明顯變更少，紛紛詢問「這是掉髮初症狀嗎？」粉絲則表示這是她髮際線固定而導致；在比對韓素希7月1日出國時的媒體照，她髮量並無異狀，猜測應該是韓素希去年8月健康亮紅燈後，公司有為她調整工作量、加強注重健康與保養，雖然她體態依然纖細，但氣色紅潤，和去年狀態相比判若兩人。