COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最美小三右臉修復好！禿頭照爆出　網心疼：還是一樣漂亮

▲韓素希髮線太開，網友心疼。（圖／韓素希IG）
▲韓素希髮線太開，網友心疼。（圖／韓素希IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-09-02 11:02:00

有「最美小三」之稱的韓星韓素希（又譯：韓韶禧）8月初拍攝電視劇《京城生物》出意外，當時官方聲明指她右半臉及眼部周圍受傷，外界擔心破相，但韓素希1日出席時尚秀，毀容謠言不攻自破；同時有網友發現，韓素希「越來越禿」，她新聞照中分髮縫確實離很開，掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓素希公開近況，媒體透露截至今天，她眼部周圍仍浮腫、有瘀青。（圖／Naver）
▲韓素希8月初受傷，右眼部周圍浮腫、有瘀青。（圖／Naver）
▲韓素希1日出席活動，毀容謠言不攻自破，但髮型刻意遮蔽中分髮線。（圖／翻攝hankyung）
▲韓素希1日出席活動，毀容謠言不攻自破，但髮型刻意遮蔽中分髮線。（圖／翻攝hankyung）
韓素希8月初拍攝《京城生物》時出意外，她的右半臉跟眼部周圍受傷，當時傳出將動緊急手術，但經紀公司表示傷勢不到接受手術的地步。當時韓素希也公開自拍要粉絲放心，照片中她右眼袋有明顯瘀青及浮腫。

相隔1個月，韓素希受傷後首現身出席時尚秀活動，她穿著紫色格子連身裙，臉上不見傷痕，美貌依舊。有網友翻出她近期的新聞照，發現韓素希髮線太開，在Dcard發問：「韓韶禧這樣是禿頭了嗎？」照片中韓素希髮線分太開十分明顯，在對比1日她傷後露面的照片，韓素希造型亦刻意遮蔽中分髮線，禿頭危機引發粉絲擔憂，紛紛表示：「長期中分髮縫會越來越開（要注意常換分法）而且燈光加角度本來就會把頭皮拍的更明顯，不過還是一樣漂亮啦！」、「很多女生頭頂髮量比較少，常分同一邊髮線就會比較明顯，她這種也不算是禿頭，頂多算分線明顯而已。」

▲▼韓素希中分髮線太開，禿頭危機引起討論。（圖／翻攝Dcard、Dispatch）
▲▼韓素希中分髮線太開，禿頭危機引起討論。（圖／翻攝Dcard、Dispatch）
▲▼韓素希中分髮線太開，禿頭危機引起討論。（圖／翻攝Dcard、Dispatch）
 

女星被宣告不孕崩潰！撫養40名孤兒後　奇蹟懷孕生了男嬰

H級胸器能做什麼？抖音女神示範「打蛋」　成功畫面好狂

宋仲基「三兄妹合照」曝光　他跟學霸妹妹長得一模一樣！

主播印度故意秀酥胸！保證不會被怎樣　男人撲上去畫面曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀