最美小三右臉修復好！禿頭照爆出 網心疼：還是一樣漂亮
有「最美小三」之稱的韓星韓素希（又譯：韓韶禧）8月初拍攝電視劇《京城生物》出意外，當時官方聲明指她右半臉及眼部周圍受傷，外界擔心破相，但韓素希1日出席時尚秀，毀容謠言不攻自破；同時有網友發現，韓素希「越來越禿」，她新聞照中分髮縫確實離很開，掀起討論。
韓素希8月初拍攝《京城生物》時出意外，她的右半臉跟眼部周圍受傷，當時傳出將動緊急手術，但經紀公司表示傷勢不到接受手術的地步。當時韓素希也公開自拍要粉絲放心，照片中她右眼袋有明顯瘀青及浮腫。
相隔1個月，韓素希受傷後首現身出席時尚秀活動，她穿著紫色格子連身裙，臉上不見傷痕，美貌依舊。有網友翻出她近期的新聞照，發現韓素希髮線太開，在Dcard發問：「韓韶禧這樣是禿頭了嗎？」照片中韓素希髮線分太開十分明顯，在對比1日她傷後露面的照片，韓素希造型亦刻意遮蔽中分髮線，禿頭危機引發粉絲擔憂，紛紛表示：「長期中分髮縫會越來越開（要注意常換分法）而且燈光加角度本來就會把頭皮拍的更明顯，不過還是一樣漂亮啦！」、「很多女生頭頂髮量比較少，常分同一邊髮線就會比較明顯，她這種也不算是禿頭，頂多算分線明顯而已。」