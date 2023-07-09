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移動冷氣怎麼挑？不怕中暑！夏天露營避暑4攻略　5高海拔營地推薦

▲台灣常態性露營人口已突破200萬人，實境節目《光露營就很忙了》讓更多人入坑，但夏天這麼熱要怎麼露營呢？專家提供4大避暑攻略，教挑移動冷氣。（圖／TVBS提供）
▲台灣常態性露營人口已突破200萬人，實境節目《光露營就很忙了》讓更多人入坑，但夏天這麼熱要怎麼露營呢？專家提供4大避暑攻略，教挑移動冷氣。（圖／TVBS提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據統計，台灣常態性露營人口已突破200萬人！在實境節目《光露營就很忙了》推動下，愈來愈多露友入坑。不過，38度極端高溫下，要怎麼露營呢？移動冷氣又要怎麼挑？專家分享夏天露營的4個避暑攻略，再加碼推薦10大高海拔營地。

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逐露天下漢娜店長在「逐露天下 是露營的露」YouTube頻道中，分享夏天露營避暑4大攻略

1、選高海拔森林系營地（800至1000公尺海拔以上）
2、夜衝
3、遮光隔熱大天幕
4、準備行動冷氣

▲逐露天下漢娜店長分享3款行動冷氣實測心得。（圖／翻攝逐露天下YouTUbe）
▲逐露天下漢娜店長分享3款移動冷氣實測心得。（圖／翻攝逐露天下YouTUbe）
漢娜店長在分享艾比酷JUZ400、山水 SAC400與山水 SAC700三款移動冷氣差異，售價都在1萬4000元以內。該怎麼選？她建議依照帳篷的大小、車體空間大小選擇，前兩款體積較小，可塞在後座腳踏空間。而移動冷氣除露營可用外，在家可扮演除濕機、空氣清淨機，也能放在家中沒有冷氣的廚房、儲藏室、工作室使用。

露營中毒本鋪也在YouTube中介紹，移動冷氣耗電瓦數500至600瓦，通常可符合一般營地的用電規範，不過仍提醒訂營區前最好還是要看清楚營主相關用電規定，而在使用行動冷氣時，也千萬別將熱風排到別人的帳篷，造成他人困擾。

露營TRIP平台也分享5大高海拔露營區：

1、景色天地露營區（海拔約900公尺）
地址：新竹縣尖石鄉義興村7鄰馬胎21-7號
電話：0965 397 206

▲景色天地露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
▲景色天地露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
2、英桃の天闊營地（海拔約1200公尺）
地址：新竹縣五峰鄉竹林村梅山山頂
電話：0933843008

▲英桃の天闊營地。（圖／翻攝露營TRIP網站）
▲英桃の天闊營地。（圖／翻攝露營TRIP網站）
3、牧羊小豆子（海拔約1120公尺）
地址：新竹縣五峰鄉竹林村忠興部落93-6號
電話：0966579660

▲牧羊小豆子營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
▲牧羊小豆子營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
4、自由大地露營區（約900公尺）
地址：新竹縣尖石鄉錦屏後山產業道路
電話：0966 518 507

▲自由大地露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
▲自由大地露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
5、朵娜朵露營區 Donato（海拔1700公尺）
地址：南投縣仁愛鄉定遠新村25之3附1
電話：未提供

▲朵娜朵露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）
▲朵娜朵露營區。（圖／翻攝露營TRIP網站）

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