移動冷氣怎麼挑？不怕中暑！夏天露營避暑4攻略　5高海拔營地推薦

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1、選高海拔森林系營地（800至1000公尺海拔以上）
2、夜衝
3、遮光隔熱大天幕
4、準備行動冷氣
漢娜店長在分享艾比酷JUZ400、山水 SAC400與山水 SAC700三款移動冷氣差異，售價都在1萬4000元以內。該怎麼選？她建議依照帳篷的大小、車體空間大小選擇，前兩款體積較小，可塞在後座腳踏空間。而移動冷氣除露營可用外，在家可扮演除濕機、空氣清淨機，也能放在家中沒有冷氣的廚房、儲藏室、工作室使用。
露營中毒本鋪也在YouTube中介紹，移動冷氣耗電瓦數500至600瓦，通常可符合一般營地的用電規範，不過仍提醒訂營區前最好還是要看清楚營主相關用電規定，而在使用行動冷氣時，也千萬別將熱風排到別人的帳篷，造成他人困擾。
露營TRIP平台也分享5大高海拔露營區：
1、景色天地露營區（海拔約900公尺）
地址：新竹縣尖石鄉義興村7鄰馬胎21-7號
電話：0965 397 206
2、英桃の天闊營地（海拔約1200公尺）
地址：新竹縣五峰鄉竹林村梅山山頂
電話：0933843008
3、牧羊小豆子（海拔約1120公尺）
地址：新竹縣五峰鄉竹林村忠興部落93-6號
電話：0966579660
4、自由大地露營區（約900公尺）
地址：新竹縣尖石鄉錦屏後山產業道路
電話：0966 518 507
5、朵娜朵露營區 Donato（海拔1700公尺）
地址：南投縣仁愛鄉定遠新村25之3附1
電話：未提供
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