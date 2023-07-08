好市多起司驗出致癌物　高市將依違反食安法開罰

好市多「油漬摩佐拉乾酪」驗出致癌物質「環氧乙烷」，目前商品已下架停止販售，高雄市衛生局指出，將依違反食安法第15條第1項暨44條規定處6萬以上罰鍰，待審酌整體違規事證後評價罰款金額，高市府消保官也要求好市多公司近日至市府行政暨國際處消保室進行說明，全力協助維護消費者權益。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局在6月27日接獲食品藥物管理署通知好市多股份有限公司進口報關「油漬摩佐拉乾酪」產品，經邊境檢出農藥殘留環氧乙烷與規定不符，該批產口未准予進口，但經查曾輸入仍在有效期內的同產品1批，衛生局當日立即派員至好市多高雄店稽查，經查已下架停止販售，現場抽驗該產品於7月7日晚間經檢出環氧乙烷1.277 mg/kg，與規定不符。
衛生局指出，經查該批產品（有效日期20230707.0719）輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），已立即責令業者主動通知消費者並全面回收下架，將依違反食安法第15條第1項暨44條規定處6萬以上罰鍰，不合格產品沒入銷毀。業者尚未完成意見陳述，本案將審酌整體違規事證後評價罰款金額。
高市府消保官也要求好市多公司就已購買該爭議商品的會員提出「從優、從寬」之補償方案，並於近日至市府行政暨國際處消保室進行說明，全力協助維護消費者權益。
消保官也提醒，若有購買好市多油漬摩佐羅拉乾酪（有效期20230707.0719）的消費者，可向市府消費者服務中心反映，同時可提出線上申訴，市府消保官會全力協助消費者確保權益。