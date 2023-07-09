台南阿堂鹹粥300元！闆娘哭窮「沒賺錢」炸鍋　在地人反推吃這家

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老闆娘提到，之所以還撐著，是為了員工的薪水，以及如何傳承鹹粥文化，這番話反倒像提油救火，讓許多民眾不領情，認為漲價是店家自由，但賠本生意沒人做，「賣一片賠一片」這番說法多餘了。
《 NOWnews今日新聞》採訪今（9）日前去用餐的蕭姓民眾，雖然網路上一片罵聲，不過現場人潮不受影響，蕭姓民眾說：「今天每桌都有客人」，且她認為拆開賣也不錯，「反而變成兩大碗，不然本來兩個人點一碗粥好像不好意思，現在變成兩碗分著吃，每人平均不到200元，好像還好。」不過她也直言比較喜歡吃悅津鹹粥。
台南鹹粥接近「飯湯」粒粒分明的口感，DailyView網路溫度計曾統計「10大台南鹹粥」，阿堂鹹粥當時位列第2名。不少在地台南人則大推同樣放入土魠魚的悅津鹹粥，飯粒吸足湯汁，吃起來夠味，海鮮配料讓風味鮮甜不膩口，吃過的人大讚：「口味較清爽，不會太油膩」、「綜合粥內煎過的土魠魚鹹香且肉質緊實」、「可以吃到很大塊的魚肉」。
🟡網路溫度計調查「10大台南鹹粥」
▪阿星鹹粥
▪阿堂鹹粥
▪無名大勇街鹹粥
▪王氏魚皮店
▪阿興虱目魚
▪悅津鹹粥
▪京華虱目魚
▪阿憨鹹粥
▪永通虱目魚粥
▪七海魚肚魚皮專賣店