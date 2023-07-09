全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再折50元　全家綠茶13元快搬

台南阿堂鹹粥300元！闆娘哭窮「沒賺錢」炸鍋　在地人反推吃這家

▲台南阿堂鹹粥賣300元引起熱議，其實台南還有不少知名鹹粥，包括悅津鹹粥、萬伯鹹粥、阿憨鹹粥等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台南阿堂鹹粥賣300元引起熱議，其實台南還有不少知名鹹粥，包括悅津鹹粥、萬伯鹹粥、阿憨鹹粥等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者黃韻文/綜合報導

台南「阿堂鹹粥」近期調整菜單，現在若要吃一碗「魚肚鹹粥」得花上300元，被各界疑是變相漲價，而老闆娘昨（8）接受媒體採訪激動落淚，一席「我們真的是沒有賺錢」言論讓不少人聞言炸鍋。而台南除了阿堂鹹粥之外，還有阿星鹹粥、無名鹹粥、悅津鹹粥，不少在地人反推吃這家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿堂鹹粥菜單上原先260元的「魚肚鹹粥」不見了，魚肚、鹹粥改成分開點，變成一碗綜合粥180元、一碗魚肚湯120元，合計300元，不少人質疑是變相漲價。老闆娘王幸鳳接受媒體採訪時，激動哭說「很多人都不知道，我們真的是沒有賺錢，我們一直在撐。

老闆娘提到，之所以還撐著，是為了員工的薪水，以及如何傳承鹹粥文化，這番話反倒像提油救火，讓許多民眾不領情，認為漲價是店家自由，但賠本生意沒人做，「賣一片賠一片」這番說法多餘了。

▲阿堂鹹粥再度引起熱議。（圖／好手提供）
▲阿堂鹹粥改變點餐方式引起熱議。（圖／好手提供）
《 NOWnews今日新聞》採訪今（9）日前去用餐的蕭姓民眾，雖然網路上一片罵聲，不過現場人潮不受影響，蕭姓民眾說：「今天每桌都有客人」，且她認為拆開賣也不錯，「反而變成兩大碗，不然本來兩個人點一碗粥好像不好意思，現在變成兩碗分著吃，每人平均不到200元，好像還好。」不過她也直言比較喜歡吃悅津鹹粥。

▲阿堂鹹粥調整點餐方式，改為一碗綜合粥180元、一碗魚肚湯120元，合計300元。（圖／Annie授權提供）
▲阿堂鹹粥調整點餐方式，改為如圖中一碗綜合粥180元、一碗魚肚湯120元，合計300元。（圖／Annie授權提供）
台南鹹粥接近「飯湯」粒粒分明的口感，DailyView網路溫度計曾統計「10大台南鹹粥」，阿堂鹹粥當時位列第2名。不少在地台南人則大推同樣放入土魠魚的悅津鹹粥，飯粒吸足湯汁，吃起來夠味，海鮮配料讓風味鮮甜不膩口，吃過的人大讚：「口味較清爽，不會太油膩」、「綜合粥內煎過的土魠魚鹹香且肉質緊實」、「可以吃到很大塊的魚肉」。

▲許多在地台南人推薦悅津鹹粥。（圖／記者葉盛耀攝）
▲許多在地台南人推薦悅津鹹粥。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡網路溫度計調查「10大台南鹹粥」
▪阿星鹹粥
▪阿堂鹹粥
▪無名大勇街鹹粥
▪王氏魚皮店
▪阿興虱目魚
▪悅津鹹粥
▪京華虱目魚
▪阿憨鹹粥
▪永通虱目魚粥
▪七海魚肚魚皮專賣店

▲阿星鹹粥曾奪下最高網路聲量。（圖／記者葉盛耀攝）
▲阿星鹹粥曾奪下最高網路聲量。（圖／記者葉盛耀攝）

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥賣300」被罵爆！老闆娘出面落淚：真的沒賺

阿堂鹹粥1碗300元被罵爆！不到兩年「漲價3次」　漲幅一次看懂

阿堂鹹粥爆再漲價！「最新菜單有變化」　老饕試算一碗300元傻眼

料比阿堂鹹粥多！「海鮮神粥」賣140被嫌貴　老闆心酸了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀