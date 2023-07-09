餐飲業4萬沒人應徵！內行曝「兩頭班」太傷 達人：不違法但GG
後疫情時代住宿餐飲業湧現缺工潮，日前有人上網發問，餐飲業徵儲備幹部開出月薪4萬元，並能月休8天至12天，另外還有績效獎金、三節獎金及生日禮，為何超過兩個月還是找不到人，納悶難道是薪資「40K」太低了嗎？內行一看則直接點出致命傷，問題應是出在「兩頭班」，表定工時8小時，實際卻跟上班12小時沒兩樣。
記者黃韻文/綜合報導
Dcard上有網友以「餐飲業這樣的薪資，真的不夠吸引人嗎？」為題發問，提到徵求儲備幹部40K、正職員工37K、計時人員時薪175元至200元，並附註月休8天至12天，另有績效獎金、三節獎金及生日禮，但徵才至今超過兩個月，沒想到還是找不到人來工作。
該文釣出不少餐飲業網友分享自身經驗，不少人都認為致命傷可能是「兩頭班」。就有人提到自己也在餐廳工作，但很討厭「兩頭班」，下午休息時間哪都去不了，好像一整天都綁在店裡，回到家沒多久又要去上班的感覺。
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，兩頭班或兩段班制度在餐飲業很常見，這種制度通常是為了應付用餐高峰時段，故將員工一天工作時間拆分為兩個時段，例如上午10點到下午2點，以及下午5點到晚上9點，而中間則有一段休息時間，通常是下午2點到5點。
人力銀行公關總監陳尹柔補充，這種排班方式在法律上並不違法，但卻讓員工感覺整天都被束縛在工作上，無法兼顧生活與工作平衡。陳尹柔建議，餐飲業雇主面臨高流動率和長期缺人的難題，需採取不同策略來改善缺工情況，非必要不使用兩頭班制度，而是通過早晚班調配人力，同時在獎金和獎勵制度下功夫，讓員工保有生活和空間，才能進一步留住人才。