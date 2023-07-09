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阿堂鹹粥又出事！他曝牛肉湯、蝦捲成功之道　鼎泰豐很貴卻仍排隊

▲台南虱目魚名店「阿堂鹹粥」變相漲價惹議！「我是小生」分析文章牛肉湯、周氏蝦捲、嘉義林聰明沙鍋魚頭等4家名店的成功之道。（圖／阿堂鹹粥臉書）
▲台南虱目魚名店「阿堂鹹粥」變相漲價惹議！「我是小生」分析文章牛肉湯、周氏蝦捲、嘉義林聰明沙鍋魚頭等4家名店的成功之道。（圖／阿堂鹹粥臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

台南虱目魚名店「阿堂鹹粥」更改菜單遭罵變相漲價再惹議！身為台南人的作家「我是小生」，提出鼎泰豐炒飯260元、日式拉麵一碗動輒超過300元，民眾卻無法接受虱目魚粥賣一碗300元，真是賤台心理作祟嗎？他分析周氏蝦捲、文章牛肉湯、嘉義林聰明沙鍋魚頭等4家名店的成功之道，揭露關鍵在於「品牌價值」，創造讓消費者服氣的客戶體驗，即使漲價也沒人喊貴仍會排隊。

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台南知名美食「阿堂鹹粥」兩年漲價3次，最新菜單將粥底和魚肚分開計價，原本一碗260元魚肚粥，現在得點上一碗綜合粥180元＋魚肚120元共300元才能吃到，被質疑是變相漲價惹議；而老闆娘事後出面澄清，淚訴「真的沒賺錢，一直在苦撐」反遭輿論炎上。

事實上，根據漁業署統計，2021年全國的虱目魚產量約5.1萬噸，去年約少了兩成。而《天下雜誌》曾報導，「今年五月，全台消費地魚市場的虱目魚平均魚價，與三年前的同期相比，漲了26.3%」。

身為在地台南人的作家「我是小生」，在粉絲團發文，提出鼎泰豐炒飯260元、日式拉麵一碗動輒超過300元，無法接受虱目魚粥賣一碗300元，真是賤台心理作祟嗎？

▲身為台南人的作家「我是小生」，他精準分析文章牛肉湯、周氏蝦捲等4家名店的成功之道，關鍵在於「品牌價值」。（圖／我是小生FB授權翻攝）
▲身為台南人的作家「我是小生」，他精準分析文章牛肉湯、周氏蝦捲等4家名店的成功之道，關鍵在於「品牌價值」。（圖／我是小生FB授權翻攝）
他精準分析台南2名店成功將「小吃品牌化」，以幾乎無人不知的「周氏蝦捲」為例，原本只是台南安平一間家族經營的店面，做到開設整棟旗艦店，現在更「進駐百貨公司、有官方網站、冷凍宅配，兩條蝦捲賣90元，有人嫌貴嗎？」小生不諱言嫌貴的台南人，會默默去吃兩條蝦捲55元、位在同一條路上的養蚵世家。

「作家小生」也直言，周氏蝦捲多出來的35元、將近40%售價，卻能收穫大家普遍認同、視為合理價格，「因為他的形象經營、門市有冷氣、消費者想送禮的時候有禮盒，在家想吃的時候可以宅配」。所以大家講到台南蝦捲時，會先想到「周氏蝦捲」而不是「養蚵世家」；同理可證「嘉義林聰明沙鍋魚頭」，也是成功案例。

▲台南名店「文章牛肉湯」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台南名店「文章牛肉湯」。（圖／記者蕭涵云攝）
更舉例近年火紅的台南牛肉湯，讚賞「文章牛肉湯」樹立了「牛肉湯文化」標準，舉凡「乾淨明亮的用餐空間、全透明的廚房、每天限量的牛舌等特殊部位、以及台南人吃牛肉湯必須用到的薑絲、米酒、豆瓣醬、甜醬油..應有盡有，還有醬料小碗」；不只「牆上寫上品牌歷史，還有獨家的湯頭配方。」更做出差異化，「一反牛肉湯早上開到中午的營業時間，旗艦店專做中午到凌晨兩點。」讓他直呼「身為夜貓子台南人，這點超級收服我心」。

身為在地人的小生，還承認以前喜歡說「觀光客就去吃文章」，是有種「不要搶我口袋名單」的意味；然而該品牌東寧旗艦店開幕後，「我真的建議每個觀光客都去吃一次」。甚至會親自帶沒吃過牛肉湯的朋友，第一站先朝聖文章東寧店，點一碗牛肉湯和芥蘭炒牛肉，「以後吃到比文章好吃就是好吃，比文章難吃就是雷」，直說比起台南人的口袋名單「絕對比較貴，但做到這地步我也服氣」。發文受近9千臉友按讚，有網友開玩笑撿到蝦捲口袋名單，還意外掀起大家討論牛肉湯吃法。

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