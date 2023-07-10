扁鱈、圓鱈都不是「真鱈魚」！鐵板燒、便當店常見　一文看懂分法

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他還透露其實因為環境污染、過度捕撈等問題，事實上真鱈魚有瀕臨絕種的危機，市面上也越來越少見，自然物以稀為貴。直言民眾在外頭，要是吃上一片鱈魚只要50、60元就得小心。林世航營養師更分享，其實鱈魚的營養價值沒有那麼高，只是口感比較軟嫩，建議民眾只要均衡飲食、平均一週最少吃兩次以上的魚類，也能攝取足夠DHA、EPA與蛋白質。
📌何謂「真鱈魚」？
真鱈魚據食藥署「FDA食字第1051302452號」發文內容，台灣市場有流通包含大西洋鱈、大頭鱈、格陵蘭鱈、黃線狹鱈（又名阿拉斯加鱈，是速食店常見的鱈魚堡來源）、黑線鱈、青鱈、綠青鱈、北太平洋無鬚鱈、藍尖尾無鬚鱈及長鰭鱈等，屬「鱈形目」的魚種方得標示為「鱈魚」，也就是現在大家普遍認定的「真鱈魚」。其實過去真正的鱈魚也叫圓鱈，因遇到過多濫稱圓鱈的產品、容易被混淆，現在真正的鱈魚除了被稱作「真鱈魚」也盡量稱為「真圓鱈」。
而衛生福利部更自2017年公告「如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚肉，否則將違反標示不實」，並須同時並列標示「俗名」與「真實魚種名稱」，且仍不可標示為「鱈魚」。若誤導消費者可就違反《食安法》第28條規定，依同法第45條規定，可處新臺幣4萬元至400萬元罰鍰，商品須依第52條限期回收改正。
📌「圓鱈」其實是「油魚」！吃多易致腹瀉排油
市面上常見標示「圓鱈」，其實是屬「鱸形目」的小鱗犬牙南極魚及鱗頭犬牙南極魚（俗稱智利海鱸）。最可怕的是，「圓鱈」更常見被俗稱「油魚」的魚種混淆。最常見於便當店或自助餐店。
油魚在生物學上屬於「鯖形目蛇鯖科」，實名為「蛇鯖」，最常見為異鱗蛇鯖或棘鱗蛇鯖，蛇鯖的油脂含有人體無法消化的臘脂（（蛇鯖毒素Gempylotoxin），部分消費者食用後可能會發生腹瀉排油；在美國食品藥物管理局列為食源性毒素，甚至部分國家是不能食用、禁止販售的品項。
如何分辨：油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，且油魚的魚肉顏色通常呈現黃白色。口感偏硬。
📌「扁鱈」其實是「大比目魚」！
「扁鱈」其實是屬「鰈形目」之馬舌鰈、庸鰈、狹鱗庸鰈等魚種，也就是俗稱的「大比目魚」。因常作斜切處理而看起來扁扁的，而被稱作扁鱈。因為皮煎起來酥脆，常被使用在煎煮類料理，如鐵板燒、煎鱈魚菜色中。
如何分辨：吃起來的口感稍微鬆散，常常一咬就化掉或散掉。
📌什麼是「多利魚」？
真正的「多利魚」又稱魴魚，是屬於價格稍高一點的海水魚類。在台灣數量相當稀少，除了可能在漁港見到少數，在市場上多見已加工過的料理形式在做販售。
如何分辨：外型通常較接近橢圓型，最大的特徵是魚體上側面中央會有一個明顯的藍黑色圓斑。
📌什麼是「巴沙魚」？
「巴沙魚」或稱鯰魚，為鮎形目鯰魚科的博氏巨鯰，又俗稱越南巨鯰。外形較修長，切片後外形為長扁狀，多以冷凍切片形式販售，產地以越南為大宗。不只常冒充鱈魚，甚至還會混充多利魚。也常用做西式煎煮料理中。
網路流傳不肖業者為了使「巴沙魚」肉質更軟嫩，多會浸泡「磷酸鹽」，磷酸鹽類雖然是合法的食品添加物，但食品添加磷酸鹽類，會使魚體中的無機磷含量增加，而人體對無機磷的吸收率又幾乎是100％；若長期食用高磷食物，會導致消費者骨質疏鬆與腎臟疾病，也可能增加心血管疾病的風險。
如何分辨：外形較修長，或來自越南的長扁狀冷凍切片魚。