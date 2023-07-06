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市售鱈魚半數是低價魚冒充！2家平價速食店「真鱈魚堡」開箱實測

▲消基會昨公布最新抽測結果，發現市售鱈魚半數是低價魚冒充。而且貴還不一定就能吃到鱈魚，沒想到平價的速食店，竟有2家都能吃到「真鱈魚堡」，分別是麥當勞及漢堡王。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消基會昨公布最新抽測結果，發現市售鱈魚半數是低價魚冒充。而且貴還不一定就能吃到鱈魚，沒想到平價的速食店，竟有2家都能吃到「真鱈魚堡」，分別是麥當勞及漢堡王。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

民眾吃到標示不明的假鱈魚時有所聞，昨（6）日消基會公布最新抽測結果，發現市售鱈魚半數是低價魚冒充。而且貴不一定就能吃到鱈魚，沒想到向來被認為是平價美食的速食店，竟有2家都能吃到「真鱈魚堡」，分別是麥當勞及漢堡王。

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真鱈魚一般是指大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈形目」魚種，衛生福利部更自2017年公告「如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚肉，否則將違反標示不實」，並須同時標示「俗名」與「真實名稱」。

而坊間最常見「比目魚」標示為「扁鱈」、宣稱「圓鱈」的「油魚」，甚至還有多利魚（或稱魴魚）與巴沙魚（或稱鯰魚），都被混充為真鱈魚。事實上，只有「鱈形目」的魚種才是真鱈魚，又可稱真圓鱈。

▲《NOWnews今日新聞》詢問完速食業者後，直接透過外送點購真鱈魚堡開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》詢問完速食業者後，直接透過外送點購真鱈魚堡開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞「麥香魚」
麥當勞於官網上清楚標示，麥香魚為「選用來自純淨海域的100%真鱈魚製成現炸魚排，佐以濃郁酸甜塔塔醬與1/2片切達起司，再蓋上柔軟『蒸』麵包」。《NOWnews今日新聞》記者與業者再次確認，獲得官方聲明回覆「台灣麥當勞致力提供安心美味的餐點，鱈魚產品所使用的魚排，皆採用符合永續漁業標準、主要來自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚，從捕獲到處理全程保鮮、鮮凍直炸」。

▲麥當勞「麥香魚」，來自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「麥香魚」，來自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲撥開魚排清楚可見魚肉紋理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲撥開魚排清楚可見魚肉紋理。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王「雙層田園華鱈魚堡」
漢堡王在Facebook上寫明華鱈魚堡為「嚴選阿拉斯加鱈魚，無人工添加防腐劑，經定溫酥炸鎖住鮮味」。經《NOWnews今日新聞》記者再次提問，業者不僅仔細回覆「漢堡王所販售之鱈魚為供應商泉橋供應，鱈魚魚種為阿拉斯加鱈魚（屬於鱈形目）。鱈魚源於俄國海域，並於泰國加工後，進口台灣使用。」

官方還明示其使用魚種學名為Theragra chalcogramma（英文：Alaska Pollock，中文：阿拉斯加鱈魚/黃線狹鱈/明太魚），並出示輸入許可證。

▲漢堡王華鱈魚堡的鱈魚魚種為阿拉斯加鱈魚（屬於鱈形目）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王華鱈魚堡的鱈魚魚種為阿拉斯加鱈魚（屬於鱈形目）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲華鱈魚排明顯可見魚塊形狀。（圖／記者蕭涵云攝）
▲華鱈魚排明顯可見魚塊形狀。（圖／記者蕭涵云攝）

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