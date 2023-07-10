北科大學生「吃光白飯刷負評」！夜衝熱炒店道歉了 老闆合影曝光
台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」日前在用餐時段湧入30名多學生，結果把店內兩桶白飯吃光還抱怨吃不夠，店家要求點炒麵時卻被拒絕，一行人甚至到店家洗1星負評，讓老闆感到非常無奈，事件在網路上發酵，該群學生被肉搜發現是「北科大學生」，而原本學生認為「嗑光白飯刷負評」行為並無不妥，還發聲明澄清，結果被網友砲轟到刪文，9日晚間，北科大學生到熱炒店向老闆致歉並且合影，表示已經解開誤會。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧整起事件，台北市民大道上的「大道創意料理快炒」日前接到電話，一群大學生稱有20幾人想到店內用餐，詢問是否有位置，結果一到現場卻有30多位，點的菜都還沒上桌就把2桶白飯吃光還怨吃不飽，後來請學生改點炒麵，學生卻回絕，甚至到Google評論刷一星負評抱怨吃不飽，讓老闆王先生非常無奈又難過。
事後，該群大學生被起底發現是北科大的學生，北科資財營籌備團隊總召便出面回覆，表示學生實際上吃到的飯量根本不足兩鍋，對於至店家的google評論留下1顆星的評價，聲明表示「我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」沒想到卻被網友砲轟到刪文。
9日晚間，北科大資財營籌備團隊又前往熱炒店向老闆致歉，並且發出與老闆合影表示「抱歉造成了大家的困擾，我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！在店家的評論下刷負評確實是我們的錯，沒有和店家先說好也是我們的問題，感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓。」