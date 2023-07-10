名醫住高雄飯店驚遇「帥哥金鑰匙」！全台僅20幾人 超狂經歷起底
國際飯店業有一把神秘「金鑰匙」你知道嗎？近日，台北婦產科醫師施景中帶全家人去高雄遊玩，結果入住高雄洲際酒店時，碰到傳說中的「金鑰匙」禮賓人員，施景中也忍不住與其合照，結果該名金鑰匙的高顏值也意外掀起討論，不少人表示「這麼帥的金鑰匙！我可以！」意外掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
施景中日前帶全家到高雄出遊，入住高雄州際酒店，正當他在大廳幫岳母和太太拍合照時，突然有個服務人員上前親切詢問「需要幫您合照嗎？」施景中也一口答應，結果拍完照片後，施景中赫然發現該名服務人員胸前有個胸章，仔細一看竟然是「傳奇金鑰匙」。
施景中也驚訝的表示「全台灣只有二十多人有這個殊榮。沒想到他那麼年輕，我還以為應該要到像老紳士一樣，才有機會得到此榮耀」隨後施景中也與該名金鑰匙合影，雖然戴著口罩，但高挑身材讓不少網友紛紛表示「年輕帥哥金鑰匙我可以！」、「好年輕的感覺！年少有為呀！」
事實上，所謂的「金鑰匙」有「觀光飯店界服務奧斯卡獎」之稱，意即飯店業的頂尖禮賓人員，報考的資格非常的不容易，不僅在飯店大廳工作的經驗要有5年以上，且至少需有2年擔任禮賓部副主管以上的職位，還要精通2至3種語言並且要有2位金鑰匙會員背書才有報考資格！
以台灣來說，每年有資格申請金鑰匙認證的禮賓人員僅10來人，能通過考試的更可能不及5位，高門檻的條件加上只有在職的人才可以配戴胸章，所以台灣的金鑰匙人士也是增增減減，就是大約25人附近，其實非常不容易遇見，而據了解，該名在高雄州際酒店的「金鑰匙」名為李維（Daniel Lee），他是在2022年獲得此殊榮，當時高雄州際酒店也有在臉書祝賀，如今被名醫施景中遇見發文，意外讓「金鑰匙」一詞掀起熱議。