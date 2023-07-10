「台灣茶文化暨生活茶器選」展東京登場 盼讓日本人愛上台灣茶
近年台灣珍珠奶茶店在日本街頭林立，在這股流行熱潮下，文化部駐日台灣文化中心自即日起至8月31日，在中心藝廊舉辦「走進台灣的茶生活－台灣茶文化暨生活茶器選」展覽，共展出65件台灣茶工藝創作，盼讓日本人愛上台灣茶、體驗台灣茶工藝的傳統與創新。
記者李琦瑋／台北報導
文化部指出，本次展覽共計展出張清淵、林貴生、林國信，許文龍、曾靖驍等台灣藝術家的茶工藝品，包含瓷器、木器、金工、琉璃、銀器等不同材質；此外，展場亦有由藝術家黃淑滿設計的台灣茶席，茶席所使用的青瓷茶器，是藝術家蘇保揉合現代風格的作品；展品共計有65件台灣茶工藝創作，呈現不同素材的茶工藝美學，也可透過茶席所營造的氛圍，從中體驗台灣茶工藝的傳統與創新。
駐日大使謝長廷日前出席展覽開幕式並表示，以往在台灣的鄉間，樹蔭下總是會擺設茶壺，提供茶水給過路的行人自行取用，充份展現了台灣人的體貼及溫情，也是一種無私的表現。相信透過展覽及體驗活動，讓大家看到台灣茶器的多樣性，並讓更多日本朋友愛上台灣茶的滋味。
駐日台灣文化中心表示，展覽除了在中心設展外，為觸及關東、關西區域的日本民眾，也將於7月14日至7月30日，在大阪近鐵百貨神農生活Oolong Market茶市場設置衛星展場，展出部分茶藝品及各式茶選品。
此外，7月14日台灣文化中心將舉辦台灣茶體驗活動，邀請專業講師介紹台灣茶，並請參與民眾品嚐台灣茶點，而網路開放報名後，僅6分鐘就報名額滿，可見日本民眾對於台灣茶文化充滿高度興趣；盼藉由此次活動，擴大日本民眾對於台灣茶文化認知，進而拓展台灣茶工藝產業的國際市場。