珍珠奶茶要輸了？日本人預測「1飲品」會爆紅：從台灣引進的
日本人瘋台灣的珍珠奶茶已經許多年，勁敵出現了嗎？近日，日本電視台揭露最近日本「飲品趨勢」，表示源起香港的「楊枝甘露」不僅在台灣廣受歡迎，最近在日本也人氣爆發，甚至預測「楊枝甘露」將成為2023年日本流行食物第一名，而仔細打開推特上查看，會發現真的有許多開箱文大讚「真的很好喝」！
記者張嘉哲/綜合報導
日本電視台「TBS NEWS DIG」日前播出節目，以「今年潮流預測排名第一的楊枝甘露，起源於香港、在台灣爆紅，現在已經全面登陸日本」為題，節目中提到，2022年11月開始，好市多在日本開始販售楊枝甘露這種飲品，隨後6月，全家便利超商也開始販售，讓這款名為「楊枝甘露」的飲品突然在社群引起廣大話題。
節目中介紹這款「楊枝甘露」是從香港發跡傳到台灣變成一種飲品，而在台灣也非常的火紅，日本引進的楊枝甘露樽裝飲品就是從台灣所引進，讓不少日本人都在推特上購買開箱，許多人喝過大讚好喝，也由於進口的是台灣製造的飲品，有許多人以為「楊枝甘露」正宗起源是台灣，直誇「台灣有珍珠奶茶又有楊枝甘露！真是厲害，非常好喝」成為美麗的誤會。
節目中還提到，日本消費者經濟總研預測「楊枝甘露」正準備成為2023最流行的飲品之一，表示在東京有咖啡廳開始加入販售的行列，在澀谷站附近的咖啡廳直接推出以楊枝甘露製作的飲料（價錢1309日圓，約72港元），整顆芒果就在杯上看起來更為浮誇又華麗。
事實上，楊枝甘露是一種起源於香港的甜品，製作材料一般包括芒果、柚子、西米露、鮮奶以及糖水，柚子拆成肉，芒果則切粒，與西米露及糖水拌勻，有些也會加入椰子汁做為調和，在台灣一般都是以手搖飲模式開喝，在港式餐廳才會見到以碗裝的形式出現。