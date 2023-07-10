林靖恩爆「賣李坤城房住酒店」！兒嗆：看妳住多久 月租行情價曝
音樂人李坤城與小40歲的妻子林靖恩過往感情備受矚目，後來在李坤城過世之後，與兒子李卓軒上演「遺產爭奪大戰」，最終李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，而林靖恩則繼承台中房產。然而沒想到李卓軒9日又爆料，表示林靖恩繼承房產19天之後就把房子給賣了，現在住在台中五星級飯店林酒店，讓他相當不滿嗆聲「看妳能住幾天」，不少人也好奇這樣林靖恩月租飯店套房要多少錢，掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
李卓軒日前在臉書上發文爆料，表示「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤，這個理財觀，我會笑死，正確的理財觀就是現金流，現金流才是真正的財富自由」再度開砲暗酸林靖恩。
然而貼文曝光後，外界好奇林靖恩如果一直住在林酒店的話，這樣月租花費要多少錢，實際查看訂房網上，林酒店最便宜的雙人客房一個晚上要價5400元，如果住上一個月的話一共是16萬2千元，不過如果是長期居住的話，各家旅宿應該都會有打折優惠。
實際查看台灣月租飯店訂房平台「mrhost 」介紹，由於月租飯店多由飯店提供，也因為租期較長，所以訂房價格肯定是比較划算，通常雙人房的月租房均價大約是3萬元至6萬元，而如果是貴一點房型價碼大約落在8萬至15萬不等，其月租價格大約都是原本房價的30%折扣左右，如果以林靖恩住的林酒店一個月花費16萬2千元來看，打七折大概就是11萬左右，價格來看還是非常貴，其實不如拿去租房應該更加的經濟實惠又舒適。