北市南京西路「天坑」擴大！結構技師分析3大成因：恐有隱形坑洞
塌了又塌！台北市大同區南京西路「天坑」8日深夜下陷，搶修後今（10）天凌晨又塌了，目前南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道封閉。中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，一般而言有3大原因會導致「天坑」出現，第一是地質軟弱、二是自來水等3大民生管線破裂影響，第三則是地震。拱祥生認為，北市當局第一時間只顧「灌漿補救」做錯了，懷疑周遭可能存在「隱形」坑洞，應立即探查並對周遭建物進行傾斜監測，以策安全。
記者徐銘穗/綜合報導
中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問，指出出現「天坑」的南京西路地段，為由砂、泥、礫、黏土等沉積物所組成的「松山層」，地質軟弱，更容易因「水」的關係被淘刷，而該「天坑」填補後才過1天又塌了，懷疑附近有可能還有「隱形」坑洞。
他說，台灣地層下陷最大的問題，在於沒有做「共同管線」，自來水、雨水與汙水3大民生管線一旦管線或箱涵發生破裂，滲水問題都可能會造成地層下陷，特別是在土壤液化區，地震後維生管線的破裂會讓問題加劇。不過，拱祥生也說，最近北市沒有地震，這可能性較低。
拱祥生指出，南京西路「天坑」發生後，北市當局第一時間回填CLSM（低強度混凝土），「就像骨折打上石膏」，但若要讓傷口癒合，應同步進行「探測」，了解附近是否還有隱形坑洞，只靠灌漿補救，暫時填補沒辦法堵住所有孔隙，更不可能做地盤補強，軟弱「松山層」只會被重壓會沉下去，讓問題變得更嚴重。
那麼「天坑」周邊民宅該如何自保？拱祥生說明，等到發現自家梁柱、牆壁出現裂痕時，就代表房屋已開始傾斜，強烈建議除確認建物下方有沒有被掏空外，北市府應先進行房屋傾斜監測，架設「建物傾斜監測警報器」，在房屋發生一定程度傾斜時發出警報示警。
他也指出，南京西路「天坑」看起來比先前吞噬特斯拉的竹北「天坑」深，塌陷範圍擴大後更是直逼民宅門口，在周遭可能存在隱形坑洞的隱憂下，周邊房屋建物監控範圍應是天坑深度的3到4倍。建議委託專業技師團隊，採最新非破壞的低頻被動試探測系統進行調查，才能對症下藥。