北科大學生「吃光白飯刷負評」！夜衝熱炒店道歉了　老闆合影曝光

北科大「熱炒白飯之亂」懶人包！老闆大器原諒　系主任發聲被罵爆

▲台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」，日前遭到北科大學生吃爆白飯又被刷一星負評，掀起討論。（圖/Google地圖）
▲台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」，日前遭到北科大學生吃爆白飯又被刷一星負評，掀起討論。（圖/Google地圖）

記者張嘉哲/綜合報導

台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」日前在用餐時段湧入一大票學生，結果把店內的兩桶白飯全部嗑光還喊肚子餓，店家要求點炒麵時卻被拒絕，一行人便上Google評價刷一星負評引起爭議，而事後輿論風向一面倒，北科大學生也到熱炒店向老闆致歉，雙方目前已經和解，整起事件峰迴路轉，《NOWnews》特別整理事件始末懶人包，提供讀者跟上最新消息。

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🟡「大道創意料理快炒」老闆爆料

熱炒店老闆表示，8日晚間有超過30名學生沒訂位就來到店內吃飯，過程嗑掉兩桶店內的白飯，學生吃不飽於是不爽到Google狂洗1星負評，但是他們平均一人消費大約才220元，讓老闆非常無奈。

▲北科大學生刷爆大道熱炒的Google一星評價，抱怨吃不飽。（圖/Google評價）
▲北科大學生刷爆大道熱炒的Google一星評價，抱怨吃不飽。（圖/Google評價）
🟡網友肉搜「1星負評」抓包是北科大學生

事件爆出之後，網友立刻發揮柯南精神，不僅幫店家補上五星好評，也查到集體留言負評的人就是「北科大學生」，甚至連「資材營」的資訊都找出，讓老闆相當心寒的表示「不會想再接他們學生客人」。

🟡北科大資材營總召發布聲明

眼看被肉搜出來，北科資材營總召9日在臉書發出三點聲明，澄清他們一共是27位去用餐，並不是30多位，精算每個人吃的飯量平均才吃1.2小碗，並且表示他們結帳時每人攤帳要付225元，才吃到這樣的飯量其實非常不合理，總召提到「我們確實有意氣用事的成分，但我們並無誇大其詞，所留下的言論也都是真實遭遇，用餐者有留言評論的權利，我們覺得這並無不妥！」

▲北科資材營總召發出第一次的聲明文，表示自己認為留下負評行為沒有不妥。（圖/北科資材營臉書）
▲北科資材營總召發出第一次的聲明文，表示認為顧客留下負評行為沒有不妥。（圖/北科資材營臉書）
🟡聲明翻車炎上！網友灌爆粉專

隨後聲明才短短發出不到幾分鐘就立刻被灌爆，而不到半小時，北科大資材營的聲明就立刻被刪除下架。

🟡北科大學生夜衝熱炒店道歉！合解照曝光

眼看事情一發不可收拾，北科大資財營籌備團隊9日前往熱炒店跟老闆致歉、和解，表示「抱歉造成了大家的困擾，我們已經親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會！在店家的評論下刷負評確實是我們的錯，沒有和店家先說好也是我們的問題，感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓。」

▲北科大學生9日晚間到熱炒店向老闆致歉合影。（圖/北科大資材營臉書）
▲北科大學生9日晚間到熱炒店向老闆致歉合影。（圖/北科大資材營臉書）
🟡深夜總召扛責發聲明道歉

而雖然已經向熱炒店老闆道歉，北科大資材營總召仍然在10日深夜發聲明道歉，資財營總召坦言不該隨同學起舞在Google刷1星負評，也向參加營隊的同學、孩子道歉。

🟡不斷遭到陌生人騷擾！北科大資材營刪歷史貼文

由於事件延燒在社群上有激烈討論，導致北科大資材營粉專的照片貼文都被翻過一輪，有網友找到總召以及籌備團隊的私人電話，便開始打電話騷擾，讓學生不堪其擾。

▲北科大資材營在10日凌晨，總召又發出聲明道歉。（圖/北科資材營臉書）
▲北科大資材營在10日凌晨，總召又發出聲明道歉。（圖/北科資材營臉書）
🟡熱炒店老闆出面「替學生求情」！盼事件到此為此

而隨著北科大學生道歉之後，網路批評聲浪仍然不間斷，北科大學生依舊備受抨擊，甚至合照露出笑容都被拿出來鞭屍，老闆10日一大早出現在粉專留言表示「我是餐廳老闆，目前老師與孩子都來道歉和解了，孩子們一時氣憤所做行為也受到了不小的壓力，在此希望大家就到此為止了好嗎？不希望孩子因衝動犯事承受莫大壓力，孩子已經將負評刪除，懇請社會大眾到此結束」。

🟡資材系主任現身發文！一句話被罵爆

眼看事件即將落幕，結果有網友發現北科大資材系的系主任在個人臉書寫下「白飯事件，已經落幕。同學們已經誠心道歉，老闆也欣然接受，老闆還很大度一直提醒我，請學校不要太苛責同學」而文末卻提到「你們要說資財系是吃飯系，我欣然接受。因為我們系畢業的校友，本來就可以飯吃的很多很飽。謝謝！」貼文慘被罵翻，形成事件番外篇。

▲北科大資材系系主任吳牧恩發文表示白飯事件落幕，結果最後一段用詞又被網友罵。（圖/吳牧恩臉書）
▲北科大資材系系主任吳牧恩發文表示白飯事件落幕，結果最後一段用詞又被網友罵。（圖/吳牧恩臉書）

北科大學生「吃光白飯刷負評」！夜衝熱炒店道歉了　老闆合影曝光

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