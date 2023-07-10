獨家專訪／進球機器安以恩加入中華隊　「來台是人生最正確決定」

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安以恩說，「我離開象牙海岸已接近7年，期間在菲律賓待了1年多，之後在台灣住了5年，這段日子我僅回國3次，跟家人相處的時間不多，但相信他們很快就會來台灣。」
生活重心都在足球上的安以恩，其實很早就計畫娶妻生子，今年總算如願以償當父親，他開心地說，「為人父賦予我更大的責任感，也更有努力踢球的動力，希望帶給家人最好的生活。每當回到家，看到孩子純粹的笑容，內心總是充滿喜悅，我最喜歡喂孩子吃東西，看著他天真無邪的眼神，我的內心也很滿足。」
安以恩加入台灣企甲聯賽就展現極高的足球天賦，並在2020年拿下金靴獎，去年更獲選男子最佳球員，他表示，「2020年球季的最後一場對上台南鋼鐵的比賽，我踢進最後一球，並贏得了金靴獎，這是我在台灣獲得的首座個人獎項，意義非凡。」
在台灣足壇發光發熱，準備迎接璀璨生涯的安以恩，心中仍有遺憾和感慨。2018年，安以恩生命中的貴人、摯友Renee驟逝，讓安以恩深受打擊，甚至一度出現憂鬱症。
回憶起這段往事，安以恩說，「來台前兩個月是最艱難的時期，我人生地不熟，又沒有朋友，當時Renee不僅幫我引薦球隊，還替我打點生活瑣事，未料他突然離去，讓我心痛萬分，迷失方向。」
安以恩表示，「在人生最低潮時，我去了教會，上帝的恩典幫助我渡過低潮，同時Renee的家人也接納我，把我當作家人一樣照顧，一直到現在都還是。」安以恩也把對於Renee的感謝放在心中，每一顆進球，都是報答Renee的恩情。
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