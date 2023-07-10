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獨家專訪／進球機器安以恩加入中華隊　「來台是人生最正確決定」

▲上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel）確定成為歸化球員，對中華隊戰力如虎添翼。圖/安以恩提供
▲上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel）確定成為歸化球員，對中華隊戰力如虎添翼。圖/安以恩提供

記者廖聿偉/專題報導

揮別疫情和連敗低潮，中華男足今年有了新氣象，不僅迎回「魔法教頭」Gary White鳳還巢，取得國際賽3連不敗、客場2連勝，還歸化了上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel），戰力如虎添翼，未來有機會接班台灣一哥陳柏良，成為中前場大將，也是國家隊的進攻箭頭。安以恩也接受《NOWnews》的獨家專訪，暢談足球故事

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27歲的安以恩出身於象牙海岸，從小就展現出色的運動能力，曾效力於象牙海岸聯賽，他的夢想是站上歐洲頂尖聯賽舞台，決定出國發展，輾轉來到了亞洲，未料2018年因為在菲律賓發展受騙觸礁，才在好友Renee的引薦下來台踢球，意外愛上這塊土地，落地深根，現在不僅娶了台灣老婆，孩子也剛誕生，同時披上中華隊戰袍，他形容，「這是一趟不可思議的旅程，來台灣是我人生最正確的決定。」

▲安以恩說，「來台灣是我人生最正確的決定。」圖／安以恩提供
▲安以恩說，「來台灣是我人生最正確的決定。」圖／安以恩提供
安以恩說，「我離開象牙海岸已接近7年，期間在菲律賓待了1年多，之後在台灣住了5年，這段日子我僅回國3次，跟家人相處的時間不多，但相信他們很快就會來台灣。」

生活重心都在足球上的安以恩，其實很早就計畫娶妻生子，今年總算如願以償當父親，他開心地說，「為人父賦予我更大的責任感，也更有努力踢球的動力，希望帶給家人最好的生活。每當回到家，看到孩子純粹的笑容，內心總是充滿喜悅，我最喜歡喂孩子吃東西，看著他天真無邪的眼神，我的內心也很滿足。」

安以恩加入台灣企甲聯賽就展現極高的足球天賦，並在2020年拿下金靴獎，去年更獲選男子最佳球員，他表示，「2020年球季的最後一場對上台南鋼鐵的比賽，我踢進最後一球，並贏得了金靴獎，這是我在台灣獲得的首座個人獎項，意義非凡。」

在台灣足壇發光發熱，準備迎接璀璨生涯的安以恩，心中仍有遺憾和感慨。2018年，安以恩生命中的貴人、摯友Renee驟逝，讓安以恩深受打擊，甚至一度出現憂鬱症。

回憶起這段往事，安以恩說，「來台前兩個月是最艱難的時期，我人生地不熟，又沒有朋友，當時Renee不僅幫我引薦球隊，還替我打點生活瑣事，未料他突然離去，讓我心痛萬分，迷失方向。」

安以恩表示，「在人生最低潮時，我去了教會，上帝的恩典幫助我渡過低潮，同時Renee的家人也接納我，把我當作家人一樣照顧，一直到現在都還是。」安以恩也把對於Renee的感謝放在心中，每一顆進球，都是報答Renee的恩情。

獨家專訪／中華男足4-2-2-2陣型再升級　安以恩將扮演攻守樞紐

足球／中華隊史上首位非籍歸化球員誕生！

▲安以恩也把對於Renee的感謝放在心中，每一顆進球，都是報答Renee的恩情。圖/安以恩提供
▲安以恩也把對於Renee的感謝放在心中，每一顆進球，都是報答Renee的恩情。圖/安以恩提供

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