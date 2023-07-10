獨家專訪／中華男足4-2-2-2陣型再升級　安以恩將扮演攻守樞紐

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安以恩預計在9月加入中華男足，並代表台灣出賽，且有機會披上杭州亞運中華隊戰袍。他表示，「身為歸化球員將背負更大的責任，我對自己非常要求，希望能拿出在企甲聯賽的水準，幫助中華隊更上層樓。」
身高180公分的安以恩擁有優異地身體對抗性和快速反擊的能力，「我對自己地傳控球很有信心，可以在球場上的不同位置踢球，創造更多得分機會，但防守轉換和頭錘能力仍是我要加強地部分。」
「魔法教頭」Gary White重掌中華隊兵符，未來也要與安以恩攜手，盼能締造更多勝利。談到這名教頭，安以恩說，「White教練是非常出色的領導者，很會激勵士氣，給球員很大的信心，讓每個人都能各司其職，發揮所長。我在2018年剛到來台灣踢球時就對他留下了深刻印象，現在非常期待在他麾下效力。」
在Gary White的改造下，近期中華隊改踢4-2-2-2陣型，收到很好的成效。安以恩認為，「從兩場熱身賽看下來，中華隊防守非常緊密，並打出很好的攻守轉換。而我身為一名進攻球員，相信未來能在此體系下扮演一個重要的樞紐。」
最後安以恩也認為，「中華隊仍有很大的進步空間，陣中有許多才華洋溢的球員，未來只要積極整合，走過換血過渡期，未來在國際賽定能踢出佳績。」
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