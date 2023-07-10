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獨家專訪／中華男足4-2-2-2陣型再升級　安以恩將扮演攻守樞紐

▲安以恩成為歸化球員，讓中華隊讓戰力如虎添翼。圖／安以恩提供
▲安以恩成為歸化球員，讓中華隊讓戰力如虎添翼。圖／安以恩提供

記者廖聿偉/專題報導

揮別疫情和連敗低潮，中華男足今年有了新氣象，不僅迎回「魔法教頭」Gary White鳳還巢，取得國際賽3連不敗、客場2連勝，還歸化了上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel），戰力如虎添翼，未來更有機會接班台灣一哥陳柏良，成為中前場大將，也是國家隊的進攻箭頭。安以恩也接受《NOWnews》的獨家專訪，暢談足球故事。

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安以恩在台灣落地深根5年，娶妻生子，日日引頸期盼能加入中華隊，為人生第二個家效力。安以恩說，「能夠獲得台灣國籍是一個至高無上的榮譽，當接到內政部電話，告訴我已獲得國籍批准的那一刻，幾乎無法控制自己的情緒，欣喜若狂；成為歸化球員代表台灣人給我認可，視我為一份子，讓我感到非常感激和幸福。」

安以恩預計在9月加入中華男足，並代表台灣出賽，且有機會披上杭州亞運中華隊戰袍。他表示，「身為歸化球員將背負更大的責任，我對自己非常要求，希望能拿出在企甲聯賽的水準，幫助中華隊更上層樓。」

身高180公分的安以恩擁有優異地身體對抗性和快速反擊的能力，「我對自己地傳控球很有信心，可以在球場上的不同位置踢球，創造更多得分機會，但防守轉換和頭錘能力仍是我要加強地部分。」

▲上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel）確定成為歸化球員，對中華隊戰力如虎添翼。圖/安以恩提供
▲上季企甲聯賽最佳球員、進球機器安以恩（Kouame Ange Samuel）確定成為歸化球員，對中華隊戰力如虎添翼。圖/安以恩提供
「魔法教頭」Gary White重掌中華隊兵符，未來也要與安以恩攜手，盼能締造更多勝利。談到這名教頭，安以恩說，「White教練是非常出色的領導者，很會激勵士氣，給球員很大的信心，讓每個人都能各司其職，發揮所長。我在2018年剛到來台灣踢球時就對他留下了深刻印象，現在非常期待在他麾下效力。」

在Gary White的改造下，近期中華隊改踢4-2-2-2陣型，收到很好的成效。安以恩認為，「從兩場熱身賽看下來，中華隊防守非常緊密，並打出很好的攻守轉換。而我身為一名進攻球員，相信未來能在此體系下扮演一個重要的樞紐。」

最後安以恩也認為，「中華隊仍有很大的進步空間，陣中有許多才華洋溢的球員，未來只要積極整合，走過換血過渡期，未來在國際賽定能踢出佳績。」

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▲身高180公分的安以恩擁有優異地身體對抗性和快速反擊的能力。圖／安以恩提供
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▲安以恩預計在9月加入中華男足，並代表台灣出賽，且有機會披上杭州亞運中華隊戰袍。圖／安以恩提供
▲安以恩預計在9月加入中華男足，並代表台灣出賽，且有機會披上杭州亞運中華隊戰袍。圖／安以恩提供

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